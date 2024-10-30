AK Parti, Yurt Dışındaki Vatandaşların Yanında Olmaya Devam Edecek

AK Parti Yurt Dışındaki Türkler İçin Takipte

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yalnız olmadığını ifade etti.

Bölük, AK Parti’nin yurt dışındaki vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli projeler geliştirdiğini belirtti.

Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın Önemi

Yapılan basın toplantısında Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 63. yıl dönümü kutlamasına değinildi. Bölük, bu anlaşmanın iki ülke arasında yoğun işbirliğine yol açtığını ifade etti. Ayrıca, Almanya’da yaşayan Türk kökenli nüfusun 3 milyonu aştığını söyledi.

Türk Girişimcilerin Özverisi

Almanya’da 90 bin Türk kökenli girişimcinin 450 bin kişiye istihdam sağladığına ve bu girişimcilerin yıllık cirolarının 10 milyon avroyu aştığına dikkat çeken Bölük, bu başarıların gurur verici olduğunu dile getirdi.

Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele

Bölük, son dört yıl içinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının 1300'ün üzerinde ırkçı ve ayrımcı saldırıya maruz kaldığını ifade etti. Tüm bu olaylara karşı Türk hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerekli mücadelelerin yürütüldüğünü vurguladı.

Dış Temsilcilik Sayısındaki Artış

AK Parti’nin yurt dışındaki Türk vatandaşları için gerçekleştirdiği sessiz devrimlerden biri de dış temsilcilik sayısının artırılmasıdır. 2002 yılında 163 olan temsilcilik sayısı, bugün 261'e çıkarılmıştır ve Türkiye en geniş diplomatik ağ sıralamasında üçüncü sıraya yerleşmiştir.

Son olarak Seda Gören Bölük, yurt dışında yaşayan vatandaşların her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.