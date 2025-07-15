Akar: 15 Temmuz'da Boyun Eğmedik, Terörsüz Türkiye İçin Birlikteyiz

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar’dan 15 Temmuz ve Terörsüz Türkiye Vurgusu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde baskılara ve silahlara boyun eğmediklerini belirtti. Akar, "Ne ondan ne de bundan korktuk. Bir Türk askeri olarak yapılması gerekeni Allah’a çok şükür yaptık." ifadelerini kullandı.

O gece Genelkurmay Başkanlığı görevini sürdüren Akar, Kayseri'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Akar, Türkiye Cumhuriyeti'nin son derece seçkin ve saygın bir tarihe, kültüre ve medeniyete sahip olduğunu vurguladı.

Akar, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatanını seven herkesin ordu-millet birliği içerisinde hareket ettiğini ve bu darbe girişimini başarısız kıldığını ifade etti. 9 yıl geçmesine rağmen yapılan anmalar ve değerlendirmelerin, bu birliğin ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi:

"Allah'ın kendilerine direnme gücü verdiğini dile getiren Akar; 'Bu hainlerin ve alçakların yapmaya çalıştıkları bütün faaliyet akamete uğratıldı. Bundan dolayı da büyük bir heyecan ve gurur duyuyoruz.' dedi.

Terörle Mücadelede Azim ve Kararlılık

Akar, 9 yıl önce hain darbe girişimi nasıl akamete uğratıldıysa, 40 yılı aşkın süredir süregelen terörle mücadele için de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çalışmalara öncülük ettiğini belirtti. Terör belasından asil Türk milletini kurtarma sözü verdi. Akar, "Bunda azimli ve kararlıyız. Allah'ın izni ve asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıyla buna da muktediriz." dedi.

Akar, "Burada en önemli konulardan biri de 86 milyon bir ve beraberiz, ayrılık yok. Tarihimizde, kültürümüzde ve medeniyetimizde kimsenin etnik, dini ve mezhep kökenine bakmadık, bakmıyoruz. Dolayısıyla 86 milyon biriz ve beraberiz. Tek bilek, tek yumruk, inşallah bu şekilde çalışmak suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa ve ihya edeceğiz." şeklinde konuştu.

Akar, yeni bir düzen kurulan dünyada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin layık olduğu yeri alacağını da sözlerine ekledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde, AA muhabirine açıklamada bulundu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde, AA muhabirine açıklamada bulundu.