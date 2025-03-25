Akar'dan Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Konferansı'nda Kritik Açıklamalar

Akar'dan Savunma İhracatında Kısıtlamaların Kaldırılması Çağrısı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) Parlamentolar Arası Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Akar, Türkiye’nin kuvvetlerini her türlü ortak güvenlik sorunuyla etkin bir şekilde mücadele edebilecek şekilde donatması için savunma ihracatı ve silah ihracat lisansları üzerindeki her türlü resmi ve gayriresmi kısıtlamanın kaldırılması çağrısında bulundu.

Kıbrıs Sorununa Dikkat Çekti

Akar, konferansta Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklere yönelik mezalimlerini ve insan hakları ihlallerini açıklamaları gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin garanti anlaşmaları kapsamında Kıbrıs'ta güvenliği sağlamaya kararlı olduğunu ifade eden Akar, “2004'te Annan Planı'ndaki çözümü reddeden ve 2017'de Crans-Montana'da masayı terk eden Kıbrıs Rum tarafıdır.” dedi.

NATO ve Terörizme Karşı Mücadele

Akar, NATO’nun ortak savunma misyonlarının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, terörizmin en ciddi hibrit tehditlerden biri olmaya devam ettiğini söyledi. Türkiye’nin, El-Kaide, DEAŞ, FETÖ ve PKK/YPG dahil tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele ederek bu tehdide karşı koymada ön saflarda yer aldığını ifade etti.

Türkiye'nin Başarıları ve NATO Üyeliği

Akar, Türkiye’nin 2011'den bu yana 4 bin 500'den fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini, 11 binden fazlasını sınır dışı ettiğini ve yüz binden fazla yabancı terörist savaşçının bölgeye girişini engellediğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin NATO içinde güvenliğin bölünmezliği ilkesine bağlı olduğunu, 2025 NATO Yetenek Hedeflerinin tamamını kabul ettiğini ve yüzde 2'lik savunma harcaması eşiğini aştığını duyurdu.

EUFOR Althea ve Transatlantik İlişkiler

Akar, EUFOR Althea'ya katılımlarının bölgesel istikrara yönelik güçlü destek olduğunu vurguladı. Berlin Plus düzenlemeleri kapsamında, EUFOR Althea’ya AB üyesi olmayan en büyük askeri katkıyı sağlayan ülke konumunda olduklarını belirten Akar, Türkiye’nin daha güçlü transatlantik ilişkilere katkıda bulunmaya ve savunma sektörü ile ileri teknoloji alanındaki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu değerlendirdi.