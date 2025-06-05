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Akar, Kayseri'de Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri'de bayramlaşma töreninde terörsüz Türkiye sürecini ve eğitim gerekliliğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 13:54
Akar, Kayseri'de Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye Açıklaması

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'de düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye sürecine dair önemli ifadelerde bulundu.

Devlet İradesiyle Emin Adımlarla İlerliyoruz

Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli, devlet iradesini ortaya koydular ve hep beraber emin adımlarla terörsüz Türkiye için yürüyoruz" dedi. Bu süreçte, terör ve teröristlerin unutulmadığının altını çizen Akar, barış ve huzur için ellerinden gelenin kat be kat fazlasını yapma çabasında olduklarını vurguladı.

Kültürel Mirasın Önemi

Akar, insanların atalarından kalan mirasa sahip çıkmaları gerektiğini belirtti. "Geleneğimizi, göreneğimizi gençlerimize bizzat yaşatarak göstermemiz, öğretmemiz lazım. Bu bizim için temeldir" diyerek eğitim ve ailelerin rolüne dikkat çekti.

Gazze'deki İnsani Kriz

Akar, ayrıca İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinerek, "Dünyadaki cehennemin adı 'Gazze'. Orası tam bir cehennem" ifadelerini kullandı. Akar, yardımların yasaklandığı bu bölgedeki durumun kabul edilemeyeceğini ve herkesin bu insanlık dramına karşı sesini yükseltmesi gerektiğini belirtti.

Tören Detayları

Törene; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri, il protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Çiçek, kazasız ve huzurlu bir bayram dileklerinde bulunarak güçlü bir güvenlik önlemi ile 16 bin personelin görevde olacağını açıkladı.

Akar ve beraberindekiler, törenin ardından çeşitli dernekleri ve huzurevini ziyaret ederek topluma destek verdiler.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valiliğinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Akar, törende konuşma yaptı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valiliğinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Akar, törende konuşma yaptı.

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