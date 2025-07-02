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Akar ve KKTC Heyeti, Kıbrıs Meselelerini Görüşmek Üzere Bir Araya Geldi

Hulusi Akar, KKTC Cumhuriyet Meclisi heyetiyle görüştü ve Kıbrıs'ın güvenliğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 13:10
Akar ve KKTC Heyeti, Kıbrıs Meselelerini Görüşmek Üzere Bir Araya Geldi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk ve beraberindeki heyetle önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Meclis'te düzenlenen toplantıda Akar, Kıbrıs davasını her zaman destekleyeceklerini ve bu sorumluluğu üstlendiklerini vurguladı. Ona göre, Kıbrıs'ın milli meseleleri her zamankinden daha kritik ve önemli bir hale geldi.

Akar, görüşme çerçevesinde Kıbrıslı kardeşlerinin yanında olduklarını ifade ederken, Kıbrıs'ın güvenlik ve savunma meselelerinin yanında kalkınma konusunun da büyük bir önem taşıdığını belirtti. "Bu amaçla gereken her türlü çalışmayı yapmaya hazırız" dedi.

Kıbrıslı vatandaşlara yönelik uygulanan izolasyonun haksızlık olduğunu dile getiren Akar, "Bu sorunun çözülmesi için her platformda çabalarımızı sürdürüyoruz. 1974 Barış Harekatı sonrası barış sadece Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıs'taki herkese gelmiştir. Bunun değerinin bilinmesi gerekiyor" diye konuştu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Öztürk, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türklerinin haklarının korunması ve adil bir çözüm için yanlarında olduğunu belirtti. Ayrıca Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine vurgu yaparak, "1974 Harekatı, sadece Kuzey Kıbrıs'a değil, Güney Kıbrıs'a da barış getirmiştir. Bu nedenle savunma konusu daha da önemli hale geldi" dedi.

Öztürk, "Biz savaş istemiyoruz. Birlikteliğimizi göstermek ve dünya genelinde birlik içinde olduğumuzu ifade etmek büyük bir önem taşıyor. Sık sık bu tür temaslarda bulunmak benim için çok değerlidir" diyerek görüşmelerin önemine dikkat çekti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (fotoğrafta), KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (fotoğrafta), KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış ilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk ve beraberindeki heyetle Meclis'te bir araya geldi. Akar, burada konuşma yaptı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (fotoğrafta), KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (fotoğrafta), KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış ilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk ve beraberindeki heyetle Meclis'te bir araya geldi. Akar, burada konuşma yaptı.

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