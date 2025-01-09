Akar, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Terörle Mücadeleye Dikkat Çekti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan Açıklama

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Akar, terörsüz bir Türkiye oluşturmak amacıyla yürütülen çeşitli temas ve girişimlerin önemine vurgu yaptı.

Terörle Mücadele Vurgusu

Akar, "Terörsüz Türkiye'yi oluşturmak bakımından çeşitli temaslar, girişimler var. Bu girişimlerin başarılı olması için Türkiye olarak elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Akar, bu konuda ulusal güvenliğin sağlanması için sürekli bir çaba içinde olduklarını belirtti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.