DOLAR
38,54 -0,02%
EURO
43,62 0,13%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.712.216,78 0,73%

Akaryakıt Fiyatlarında Çifte İndirim Müjdesi: Pazartesi ve Çarşamba Dikkat!

Akaryakıtta önümüzdeki hafta çifte indirim bekleniyor. Motorin ve LPG fiyatlarına yönelik detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 11:01
Akaryakıt Fiyatlarında Çifte İndirim Müjdesi: Pazartesi ve Çarşamba Dikkat!

Akaryakıt fiyatlarında beklenmedik bir gelişme yaşanıyor! Önümüzdeki hafta Pazartesi ve Çarşamba günü araç sahipleri için önemli indirim fırsatları söz konusu. Son dönemde artış gösteren akaryakıt fiyatları, 45 TL'nin üzerinde seyrederken, sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, motorin ve LPG fiyatlarında indirim yapılacağı iddia ediliyor.

Akaryakıta yapılacak indirimlerin kesin tarihlerinin belirlenmesiyle birlikte, pompaya yansıyan fiyatlar konusunda endişeler devam ediyor. Bu çerçevede, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından herhangi bir zam veya indirim açıklaması yapılmamış olup, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü fiyatların sabit kaldığı duyuruldu.

Akaryakıt Fiyatlarında Çifte İndirim Müjdesi: Pazartesi ve Çarşamba Dikkat!

Akaryakıtta Çifte İndirim Detayları

Sektörden edinilen bilgiler doğrultusunda, petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına olumlu yönde yansımaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta içerisinde motorin fiyatına yaklaşık 1 TL civarında bir indirim öngörülüyor.

Bu indirimlerin Çarşamba günü (7 Mayıs 2025) pompaya yansıması bekleniyor. Diğer yandan, LPG fiyatlarına ilişkin daha yüksek bir indirim söz konusu; tahminlere göre 1,25 TL seviyesinde bir indirim Pazartesi günü (5 Mayıs 2025) yürürlüğe girecek.

Düşüş Sebepleri

Beklenen indirimlerin temel sebebi, küresel petrol fiyatlarındaki düşüş olarak ifade ediliyor. Anlık brent petrol varil fiyatı 62 dolar seviyesinden işlem görmekte. Bu durum, akaryakıta yansıyan fiyatların düşme olasılığını artırıyor.

Özetlemek gerekirse, önümüzdeki hafta araç sahiplerini mutlu edecek çifte indirim beklenirken, bu gelişmeler sektörde de dikkatle izleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'deki Çökme Olayında Yol Trafiğe Kapandı, İnşaat Mühürlenecek
2
Van'da Şiddetli Rüzgar Çatılara Zarar Verdi
3
TÜBİTAK Başkanı Aydın: TEKNOFEST, Gençlerin Hayallerine Ortak Oluyor
4
Akaryakıt Fiyatlarında Çifte İndirim Müjdesi: Pazartesi ve Çarşamba Dikkat!
5
Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı
6
İtalyan Terzi Raniero Mancinelli: Dördüncü Papa İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Antalya'da Drift Atan Sürücüye 88 Bin Lira Ceza

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!