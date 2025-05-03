Akaryakıt Fiyatlarında Çifte İndirim Müjdesi: Pazartesi ve Çarşamba Dikkat!

Akaryakıt fiyatlarında beklenmedik bir gelişme yaşanıyor! Önümüzdeki hafta Pazartesi ve Çarşamba günü araç sahipleri için önemli indirim fırsatları söz konusu. Son dönemde artış gösteren akaryakıt fiyatları, 45 TL'nin üzerinde seyrederken, sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, motorin ve LPG fiyatlarında indirim yapılacağı iddia ediliyor.

Akaryakıta yapılacak indirimlerin kesin tarihlerinin belirlenmesiyle birlikte, pompaya yansıyan fiyatlar konusunda endişeler devam ediyor. Bu çerçevede, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından herhangi bir zam veya indirim açıklaması yapılmamış olup, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü fiyatların sabit kaldığı duyuruldu.

Akaryakıtta Çifte İndirim Detayları

Sektörden edinilen bilgiler doğrultusunda, petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına olumlu yönde yansımaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta içerisinde motorin fiyatına yaklaşık 1 TL civarında bir indirim öngörülüyor.

Bu indirimlerin Çarşamba günü (7 Mayıs 2025) pompaya yansıması bekleniyor. Diğer yandan, LPG fiyatlarına ilişkin daha yüksek bir indirim söz konusu; tahminlere göre 1,25 TL seviyesinde bir indirim Pazartesi günü (5 Mayıs 2025) yürürlüğe girecek.

Düşüş Sebepleri

Beklenen indirimlerin temel sebebi, küresel petrol fiyatlarındaki düşüş olarak ifade ediliyor. Anlık brent petrol varil fiyatı 62 dolar seviyesinden işlem görmekte. Bu durum, akaryakıta yansıyan fiyatların düşme olasılığını artırıyor.

Özetlemek gerekirse, önümüzdeki hafta araç sahiplerini mutlu edecek çifte indirim beklenirken, bu gelişmeler sektörde de dikkatle izleniyor.