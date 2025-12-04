Akbank Sanat'a 2025 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü

Akbank Sanat, 2025 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne layık görüldü; çok disiplinli çalışmaları ve çağdaş sanata katkısı ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:31
Akbank Sanat, Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimine öncülük eden çalışmaları nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Özel Ödüle layık görüldü.

Çok disiplinli program ödülde belirleyici oldu

Kuruma verilen ödülde; sergilerden performans sanatlarına, caz konserlerinden film gösterimlerine, söyleşi ve seminerlerden atölyelere uzanan çok disiplinli çalışmaları etkili oldu. Akbank Sanat, hem yerel hem uluslararası projelerle çağdaş sanat üretimini destekliyor.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür'ün açıklaması

Kaan Gür konuyla ilgili şu ifadeleri paylaştı: "Banka olarak, kültür ve sanatın toplumsal gelişimin olmazsa olmazı olduğu inancıyla Akbank Sanat çatısı altında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’nin kültür ve sanat mirasını nesilden nesle taşımayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın takdiri olan bu özel ödül, ülkemizin üretici potansiyeline olan inancımızı ve bu potansiyeli dünyaya taşıma kararlılığımızı güçlendiriyor. Yerelden evrensele uzanan bir bakış açısıyla Türkiye’nin kültür sanat hayatına katkı sunmaya devam edeceğiz"

Ödülün ve kurumun kısa geçmişi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri, 1979 yılından beri her sene Türkiye’nin kültür mirasına ve sanat dünyasına katkı sunanları ödüllendirmek üzere veriliyor. 2025 yılı Özel Ödülü’ne layık görülen Akbank Sanat, 1993 yılında kuruldu ve Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimine verdiği destekle ile sanatın çeşitli disiplinlerindeki uluslararası projeleriyle tanınıyor.

AKBANK GENEL MÜDÜRÜ KAAN GÜR

