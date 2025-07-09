Akbank'tan Tarihi Kredi Hamlesi: 250.000 TL ile Ödemeler Ekim 2025'e Sarktı!

Akbank'tan Tarihi Kredi Hamlesi!

Ekonomik zorlukların yaşandığı günlerde, nakit ihtiyaçları artan milyonlarca vatandaşa Akbank'tan müjdeli bir haber geldi. Banka, acil paraya ihtiyacı olan ancak hemen geri ödeme yapmakta zorlanan müşteriler için "şimdi al, seneye öde" sloganıyla devrim niteliğinde bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. İlgili kampanya kapsamında 250.000 TL'ye kadar kredi kullanan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerine Ekim 2025'te başlayacak.

Akbank Ertelemeli Kredi Nedir?

Akbank'ın sunduğu yeni ertelemeli ihtiyaç kredisi, düğün masrafları, ev tadilatı, tatil planları, borç kapatma ya da ani sağlık giderleri gibi yüksek maliyetli harcamalar için acil çözüm arayanlar için tasarlanmıştır. Krediyi bugün kullanan müşteriler, ilk taksitlerini tam 3 ay sonra, yani Ekim 2025'te ödemeye başlayabilecekler. Bu uygulama, bankanın müşterilerinin anlık ihtiyaçlarını karşılarken geri ödeme sürecinde de esneklik ve kolaylık sağlama amacı taşıdığını vurguluyor.

Akbank Kredisi için Örnek Ödeme Tablosu

Kampanyanın detayları da merak ediliyor. Banka, örnek maliyet tablosunu paylaştı. Örnek hesaplamaya göre:

Kredi Tutarı: 250.000 TL

250.000 TL Vade Süresi: 24 Ay

24 Ay Aylık Faiz Oranı: %4,13

%4,13 Toplam Geri Ödeme Tutarı: 452.003 TL

452.003 TL Yıllık Toplam Maliyet Oranı: %88,6020

Bu noktada, en dikkat çekici unsur yıllık maliyet oranıdır. Bu oran, kredinin yalnızca faizini değil; aynı zamanda sigorta primi (işsizlik teminatlı), vergiler ve diğer masrafların toplamını da içermekte, müşterilere bir yıl için olan toplam maliyeti yansıtmaktadır.

Akbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Müşteriler, şubeye gitmeden her yerden kolayca başvuru yapabilirler. Başvuru kanalları arasında: