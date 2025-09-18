Akçaabat'ta Alışveriş Merkezinde Yangın: Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Trabzon Akçaabat'ta bir alışveriş merkezinin depo bölümünde çıkan yangına itfaiye, jandarma ve polis ekipleri müdahale ediyor; çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:39
Olayın Detayları

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Yangın, Söğütlü Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin depo kısmında başladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve Durum

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, bölgede yoğun duman oluşmasına neden oldu; söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

