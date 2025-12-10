Akçakale’de Eşini Dövüp ‘Kaza’ Süsüne Veren Şüpheli Gözaltında

Olayın ayrıntıları

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, evde dövüp ağır yaraladığı eşinin öldüğünü zannederek olayı gizlemek için trafik kazası süsü vermeye çalışan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Akçakale ilçesine bağlı Arıcan Mahallesi’nde pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Bölgeye, 34 LS 4241 plakalı otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler araçta 46 yaşındaki H.B. isimli kadını baygın halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde H.B.'nin vücudunda morluklar ve kırıklar tespit edildi. Aracın sürücüsü 47 yaşındaki M.B. ise olayda yara almadı.

H.B., ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan muayene ve tetkikler sonucu yaralarının trafik kazasıyla uyumlu olmadığı; şiddetli darp nedeniyle oluştuğu belirlendi.

Bu bulgular üzerine Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayı yeniden değerlendirdi. Yapılan araştırmada, çıkan tartışmada M.B.'nin eşini tekme, tokat ve sopayla dövdüğü ortaya kondu.

Jandarma, M.B.'nin eşinin öldüğünü düşündüğü için olayı gizlemek amacıyla kadını otomobile bindirip kırsal yola götürdüğünü, aracı tarlaya sürerek olaya trafik kazası görüntüsü vermeye çalıştığını tespit etti. Şüpheli gözaltına alındı.

H.B.'nin tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor ve sağlık durumu hakkında yetkililerce hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

