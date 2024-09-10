Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Akçakoca Açıklarında Bulunan Gizemli Demir Kalıntıları

Akçakoca'da yapılan zıpkınla balık avında, su altında yıllar önce görülen demir kalıntıları kaydedildi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 19:07
Akçakoca Açıklarında Bulunan Gizemli Demir Kalıntıları

Akçakoca'da Zıpkınla Balık Avında Sıra Dışı Keşif

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesi açıklarında zıpkınla balık avlayan Gürkan Gürbüz, dalış yaptığı esnada deniz tabanında yıllardır gözlemlediği demir kalıntılarını yakaladı. Gürbüz, Kalıntıları su altı kamerasının yardımıyla görüntülemeyi başardı.

Efsanelere Dönüşen Kalıntılar

Paşalar köyü açıklarında gerçekleştirdiği balık avı esnasında, 8 yıl önce ilk kez rastladığı kalıntılara yeniden ulaşan Gürbüz, "O zaman su çok bulanıktı ve detaylı bir görüntü elde edemedim. En son dalışımda su çok berraktı. Anında kameramı açıp kaydettim," şeklinde konuştu. Geçmişe Dönüş Yapan Eserler

Deniz tabanında gördüğü demir kalıntıları hakkında daha önce araştırma yaptığını ifade eden Gürbüz, "Bazıları bu kalıntıların 2. Dünya Savaşı'na ait bir denizaltıya ait olduğunu söylüyor. 1944'te Karadeniz'de 3 denizaltı batırılmış. Acaba biri bu mu? Yoksa farklı bir batık mı? Bunu bilemiyorum," dedi.

Kalıntıların Özellikleri

Yaklaşık 20 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde olduğu tahmin edilen kalıntılar, büyük ölçüde tek parça halinde durmasına rağmen, bazı kısımları kum altında kalmış durumda. Gürbüz, ön kısımda dağınık parçalar olduğunu fakat genel olarak kalıntıların bütün halde olduğunu belirtti.

Düzce'nin Karadeniz'e sahili olan Akçakoca ilçesi açıklarında zıpkınla balık avlayan Gürkan...

Düzce'nin Karadeniz'e sahili olan Akçakoca ilçesi açıklarında zıpkınla balık avlayan Gürkan Gürbüz, deniz tabanında yıllar önce de gördüğü demir kalıntıları su altı kamerasıyla kaydetti. Gürbüz, AA muhabirine, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!