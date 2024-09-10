Akçakoca Açıklarında Bulunan Gizemli Demir Kalıntıları

Akçakoca'da Zıpkınla Balık Avında Sıra Dışı Keşif

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesi açıklarında zıpkınla balık avlayan Gürkan Gürbüz, dalış yaptığı esnada deniz tabanında yıllardır gözlemlediği demir kalıntılarını yakaladı. Gürbüz, Kalıntıları su altı kamerasının yardımıyla görüntülemeyi başardı.

Efsanelere Dönüşen Kalıntılar

Paşalar köyü açıklarında gerçekleştirdiği balık avı esnasında, 8 yıl önce ilk kez rastladığı kalıntılara yeniden ulaşan Gürbüz, "O zaman su çok bulanıktı ve detaylı bir görüntü elde edemedim. En son dalışımda su çok berraktı. Anında kameramı açıp kaydettim," şeklinde konuştu. Geçmişe Dönüş Yapan Eserler

Deniz tabanında gördüğü demir kalıntıları hakkında daha önce araştırma yaptığını ifade eden Gürbüz, "Bazıları bu kalıntıların 2. Dünya Savaşı'na ait bir denizaltıya ait olduğunu söylüyor. 1944'te Karadeniz'de 3 denizaltı batırılmış. Acaba biri bu mu? Yoksa farklı bir batık mı? Bunu bilemiyorum," dedi.

Kalıntıların Özellikleri

Yaklaşık 20 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde olduğu tahmin edilen kalıntılar, büyük ölçüde tek parça halinde durmasına rağmen, bazı kısımları kum altında kalmış durumda. Gürbüz, ön kısımda dağınık parçalar olduğunu fakat genel olarak kalıntıların bütün halde olduğunu belirtti.

Düzce'nin Karadeniz'e sahili olan Akçakoca ilçesi açıklarında zıpkınla balık avlayan Gürkan Gürbüz, deniz tabanında yıllar önce de gördüğü demir kalıntıları su altı kamerasıyla kaydetti. Gürbüz, AA muhabirine, konuyla ilgili açıklamada bulundu.