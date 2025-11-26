Akçakoca'da Çay Ocağı Önlerine Şerit: Masalara Sınır, İhlale Ceza

Belediye şehir genelinde şeritleme ve boyama çalışması başlattı

DÜZCE(İHA) – Akçakoca Belediyesi, kent genelinde özellikle çay ocakları önünde çıkışları belirlemek amacıyla şerit çekerek boyama çalışmasına başladı.

Uygulama kapsamında işletmelerin kaldırıma ve yollara taşan masa ve sandalyelerinin yayılmasını önlemek için şeritler çekilerek sınırlar netleştirildi. Belediye yetkilileri, belirlenen çizgilerin dışına taşılmaması gerektiğini vurguladı.

Kurala uymayan işletmelere ilişkin olarak cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Yetkililer, hem vatandaşların hem de esnafın güvenliği ve erişilebilirliği için denetimlerin süreceğini ifade etti.

Uygulamaya ilişkin görüş belirten bazı çay ocağı esnafları ise çizgilerin yerinde bir düzenleme olduğunu ve uygulamayı olumlu karşıladıklarını söyledi.

Belediyenin başlattığı bu düzenleme, kent merkezinde yaya akışını ve düzeni sağlamayı hedefliyor.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE ESNAFLARIN ÖNÜNE ÇİZİLEN ÇİZGİYİ GEÇMEK YASAKLANDI.