Akçakoca'da Çay Ocağı Önlerine Şerit: Masalara Sınır, İhlale Ceza

Akçakoca Belediyesi, çay ocaklarının önüne çekilen şeritlerle masaların yayılmasını engellemek için boyama çalışması başlattı; uymayanlara cezai işlem uygulanacak.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:04
Belediye şehir genelinde şeritleme ve boyama çalışması başlattı

DÜZCE(İHA)Akçakoca Belediyesi, kent genelinde özellikle çay ocakları önünde çıkışları belirlemek amacıyla şerit çekerek boyama çalışmasına başladı.

Uygulama kapsamında işletmelerin kaldırıma ve yollara taşan masa ve sandalyelerinin yayılmasını önlemek için şeritler çekilerek sınırlar netleştirildi. Belediye yetkilileri, belirlenen çizgilerin dışına taşılmaması gerektiğini vurguladı.

Kurala uymayan işletmelere ilişkin olarak cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Yetkililer, hem vatandaşların hem de esnafın güvenliği ve erişilebilirliği için denetimlerin süreceğini ifade etti.

Uygulamaya ilişkin görüş belirten bazı çay ocağı esnafları ise çizgilerin yerinde bir düzenleme olduğunu ve uygulamayı olumlu karşıladıklarını söyledi.

Belediyenin başlattığı bu düzenleme, kent merkezinde yaya akışını ve düzeni sağlamayı hedefliyor.

