Akçakoca Sahilleri Olta Avcılarıyla Doldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahiller olta avcılarıyla doldu. Aileleriyle birlikte kumsala gelen vatandaşlar, hem balık tutmanın keyfini yaşadı hem de stres attı.

Kıyıda yoğunluk ve avcıların yorumu

Düzce’nin Karadenize açılan penceresi Akçakoca sahilinde sabahın erken saatlerinden akşam vaktine kadar kıyıda yoğunluk oluştu. Avcılar, tuttukları balıkları tüketmenin ayrı bir zevk olduğunu ifade etti.

Olta avcıları, balık tutmanın kendileri için adeta psikolojik bir terapi olduğunu dile getirerek, "Burada hem dinleniyoruz hem de ailecek kaliteli zaman geçiriyoruz" dedi.

