Akciğer Kanseri Uyarısı: Tütün Dumanı 7 Binden Fazla Kanserojen Madde İçeriyor

Dr. Sedef Küçükyalçın, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı'nda tütün dumanının 7 binden fazla kanserojen içerdiğini ve en az 70'inin akciğer kanserine yol açtığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:04
Tunceli Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Sedef Küçükyalçın, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada vatandaşları uyardı ve koruyucu önlemler çağrısında bulundu.

Dr. Sedef Küçükyalçın: Tütün dumanı 7 binden fazla kanserojen madde içermektedir. Bunlardan en az 70’inin akciğer kanserine sebep olduğu bilinmektedir.

Risk faktörleri

Dr. Küçükyalçın, akciğer kanserinin Türkiye'de ve dünyada sık görülen kanser türleri arasında olduğunu belirterek özellikle tütün kullanımı ve tütün dumanına maruziyetin en büyük risk faktörleri olduğunu söyledi. Diğer risk faktörleri arasında sigara, tütün, nargile gibi tütün ürünlerine maruziyet, çevresel ve mesleki maruziyetler, özellikle aspest maruziyeti, radyasyona maruz kalma, hava kirliliği ve ailede akciğer kanseri öyküsü sayıldı.

Belirtiler ve öneriler

Akciğer kanserinin belirtilerinin çoğu zaman sinsi ilerlediğini vurgulayan Dr. Küçükyalçın, hastaların polikliniğe genellikle şu şikayetlerle başvurduğunu aktardı: nefes darlığı, geçmeyen ve uzun süren öksürük, öksürmekle ağızdan kan gelmesi veya kanlı balgam, istemsiz kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, ses kısıklığı. Bu sinsi ve belirsiz seyir nedeniyle tanının geç konulabildiğine dikkat çekti.

Halkı koruma ve erken tanı için önerilerini şöyle sıraladı: tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmak, dumansız hava sahası uygulamalarını desteklemek ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsemek. Akciğer kanseri farkındalık ayı vesilesiyle bu mesajların önemine işaret etti.

