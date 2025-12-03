Akdeniz Belediyesi'nden 500 Haneye Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Desteği

Mersin Akdeniz Belediyesi, 2025'te yaklaşık 500 haneye evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti sundu; bin 498 vatandaş faydalandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:42
Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarına bir yenisini ekleyerek 2025 yılı boyunca yaklaşık 500 haneye ‘evde temizlik ve kişisel bakım’ hizmeti sundu.

Hizmetin kapsamı ve hedefi

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, günlük yaşamında ev işlerini yerine getirmekte zorlanan, yalnız yaşayan, ileri yaşta olan veya sağlık sorunları bulunan vatandaşlara destek verdi. Amaç, bakım ihtiyacı olanların temiz, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak.

Ekipler; cam silme, koltuk ve zemin temizliği, mutfak ve banyo temizliği, bulaşıkların yıkanması gibi detaylı genel temizlik çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine kişisel hijyen desteği de verdi.

Ulaşılan kişi sayısı ve başvuru

Akdeniz Belediyesinin 2025 yılı hizmet raporuna göre, bu çalışma kapsamında 500’e yakın hane düzenli olarak destek aldı ve bin 498 vatandaş evde temizlik ve kişisel bakım hizmetinden yararlandı. Belediye, hizmeti yıl boyunca periyodik şekilde sürdürdü.

Evinde temizlik veya kişisel bakım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar, 336 65 83 numaralı telefondan ya da 552 768 88 88 WhatsApp Çağrı Merkezi üzerinden talepte bulunabiliyor. Başvuruların ardından ekipler, ihtiyaç analizi yaparak kısa sürede ilgili haneye yönlendiriliyor.

