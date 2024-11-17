Akdeniz'de 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Akdeniz'de Şiddetli Sarsıntı!

Bugün sabah saatlerinde, Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin saat 10.55'te gerçekleştiği kaydedildi.

Depremin Detayları

Depremin merkez üssü Akdeniz olarak belirlenirken, sarsıntının 4,02 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi. Gelişmeleri takip etmekteyiz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.