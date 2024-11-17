DOLAR
34,42 0%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 0%
BITCOIN
3.142.061,04 -0,59%

Akdeniz'de 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Akdeniz'de bugün saat 10.55'te 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD'dan alınan bilgilere göre, depremin derinliği 4,02 kilometre olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 11:30
Akdeniz'de 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Akdeniz'de Şiddetli Sarsıntı!

Bugün sabah saatlerinde, Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin saat 10.55'te gerçekleştiği kaydedildi.

Depremin Detayları

Depremin merkez üssü Akdeniz olarak belirlenirken, sarsıntının 4,02 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi. Gelişmeleri takip etmekteyiz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail, Beyrut'un Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi
2
İsrail Saldırılarında Gazze'de 96 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Hava Trafiği Milli 'İRADE' Yazılımıyla Kontrol Altına Alınıyor
4
Şeytan Adası'nda Esir Türk: Polis Cemil Dizisinin Çekimlerine Başlandı
5
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Önemli Görüşme
6
2024 ALES Sınavı Gerçekleşti: Sonuçlar 6 Aralık'ta Açıklanacak
7
Doğu Akdeniz İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!