Akdeniz'de Kuvvetli Sağanak Uyarısı: Mersin, Antalya ve Isparta Risk Altında

Akdeniz'de Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji'den bölgeye ilişkin kritik değerlendirme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'de yağışların kuvvetli, Isparta çevrelerinde çok kuvvetli olacağı, ayrıca Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü ifade edildi.

Çarşamba gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların; sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor. Vatandaşların ve yetkililerin bu risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.