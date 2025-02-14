Akdeniz'de USS Harry S. Truman Uçak Gemisi ile Ticari Yük Gemisi Çarpıştı

Akdeniz'de önemli bir deniz kazası yaşandı. ABD Donanması'na ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, ticari yük gemisi Beşiktaş-M ile çarpıştı. Kaza sonrası, geminin aldığı hasara ilişkin görsel paylaşıldı.
ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Hizmeti (DVIDS) internet sitesinde, çarpışmanın ardından hasar gören uçak gemisinin fotoğrafı yayınlandı. Görselde, Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın dış kısmında belirgin bir hasar olduğu görülüyor.
Kaza Detayları
Olay, Mısır'ın Port Said kentinin yakınlarında meydana geldi. USS Harry S. Truman (CVN 75), burada faaliyet gösterirken Beşiktaş-M isimli ticari yük gemisiyle çarpıştığı belirtiliyor.
Açık kaynaklarda, Beşiktaş-M isimli ticari yük gemisinin 2003 yılında inşa edildiği ve Panama bayrağına sahip olduğu bilgisine ulaşılmıştır.