Akdeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı Yayınlandı

Akdeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, akşam saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Perşembe günü öğle saatlerine kadar Batı Akdeniz'in batısında etkili olduktan sonra, Cuma günü gece saatlerinde gücünü kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de Fırtına Beklentisi

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın batıda yarın öğle saatlerinden sonra, doğuda Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Batısında yer yer 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Cuma günü sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda, gece saatlerinde batısında etkisini kaybetmesi planlanan fırtına nedeniyle, ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir.