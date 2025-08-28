Akdeniz Tropikalleşiyor: Deniz Suyu 31-32 derece, Kızıldeniz Türleri Yayılıyor

Akdeniz Tropikalleşiyor: Kızıldeniz Türleri Akdeniz'e Yayılıyor

Rabia Sapmaz - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun değerlendirmesi

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz suyu sıcaklığındaki artışla birlikte Akdeniz'in ağır ağır tropikalleştiğini ve Kızıldeniz'deki canlı türlerinin Akdeniz'de görülmeye başladığını bildirdi.

Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da deniz suyu sıcaklığının 31-32 derece arasında seyrettiğini belirtti.

Deniz suyu sıcaklığının artmasının, limit değerde yaşamını sürdüren organizmalar için sıkıntı oluşturduğunu kaydeden Gökoğlu, özellikle sığ, lagün benzeri bölgelerde bu riskin daha da yüksek olduğunu vurguladı. Beymelek Lagünü bu duruma örnek olarak gösterildi.

Gökoğlu, "Bu tür alanlarda su sıcaklığının aşırı artması, sesil yaşayan yani ortamdan kaçamayan, sabit şekilde yaşamını sürdüren canlılar için risk oluşturuyor, orada ölümlere sebep oluyor. Tabii bu bahsettiğim sığ su ve dar bir alanda olan canlılar için ama hareketli organizmalar kendine uygun koşulların bulunduğu ortama doğru kaçış yapacaktır." dedi.

Uzman, Kızıldeniz'in biyolojik çeşitliliğinin Akdeniz'e doğru taşındığını ve bunun geçişleri hızlandıracağını belirterek, "Akdeniz artık ağır ağır tropikalleşiyor. Bundan sonra Kızıldeniz'de ne varsa Akdeniz'de de görmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

Deniz kıyısındaki tür kompozisyonundaki değişime de dikkat çeken Gökoğlu, "Eskiden mırmır, kefal ve bunlara benzer balıklar vardı. Şimdi ilk karşılaştığımız sokar balıkları. Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen bir barbun türü var. Şimdi dalışımızda, buna benzer 'naylon balıkları' dediğimiz balıklarla, yasemin balığına benzer domuz balığıyla karşılaşıyoruz yani dolayısıyla yüksek sıcaklıktan dolayı yabancı türler yerli türlerin yerini alırken, yerli türler, Ege'nin sularına doğru hatta Marmara'ya doğru kaymaya başladı." şeklinde konuştu.

Isınma ve tür hareketleri nedeniyle Akdeniz ekosisteminin yeniden şekillendiği uyarısında bulunan Gökoğlu, bu değişimin bölgesel deniz yaşamı ve balıkçılık üzerinde etkiler yaratacağını belirtti.

