DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,96 -0,3%
ALTIN
4.483,48 -0,17%
BITCOIN
4.643.371,72 -0,74%

Akdeniz Tropikalleşiyor: Deniz Suyu 31-32 derece, Kızıldeniz Türleri Yayılıyor

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: Akdeniz'de deniz suyu 31-32 dereceye çıktı; Kızıldeniz türleri Akdeniz'e yayılmaya başladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:24
Akdeniz Tropikalleşiyor: Deniz Suyu 31-32 derece, Kızıldeniz Türleri Yayılıyor

Akdeniz Tropikalleşiyor: Kızıldeniz Türleri Akdeniz'e Yayılıyor

Rabia Sapmaz - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun değerlendirmesi

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz suyu sıcaklığındaki artışla birlikte Akdeniz'in ağır ağır tropikalleştiğini ve Kızıldeniz'deki canlı türlerinin Akdeniz'de görülmeye başladığını bildirdi.

Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da deniz suyu sıcaklığının 31-32 derece arasında seyrettiğini belirtti.

Deniz suyu sıcaklığının artmasının, limit değerde yaşamını sürdüren organizmalar için sıkıntı oluşturduğunu kaydeden Gökoğlu, özellikle sığ, lagün benzeri bölgelerde bu riskin daha da yüksek olduğunu vurguladı. Beymelek Lagünü bu duruma örnek olarak gösterildi.

Gökoğlu, "Bu tür alanlarda su sıcaklığının aşırı artması, sesil yaşayan yani ortamdan kaçamayan, sabit şekilde yaşamını sürdüren canlılar için risk oluşturuyor, orada ölümlere sebep oluyor. Tabii bu bahsettiğim sığ su ve dar bir alanda olan canlılar için ama hareketli organizmalar kendine uygun koşulların bulunduğu ortama doğru kaçış yapacaktır." dedi.

Uzman, Kızıldeniz'in biyolojik çeşitliliğinin Akdeniz'e doğru taşındığını ve bunun geçişleri hızlandıracağını belirterek, "Akdeniz artık ağır ağır tropikalleşiyor. Bundan sonra Kızıldeniz'de ne varsa Akdeniz'de de görmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

Deniz kıyısındaki tür kompozisyonundaki değişime de dikkat çeken Gökoğlu, "Eskiden mırmır, kefal ve bunlara benzer balıklar vardı. Şimdi ilk karşılaştığımız sokar balıkları. Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen bir barbun türü var. Şimdi dalışımızda, buna benzer 'naylon balıkları' dediğimiz balıklarla, yasemin balığına benzer domuz balığıyla karşılaşıyoruz yani dolayısıyla yüksek sıcaklıktan dolayı yabancı türler yerli türlerin yerini alırken, yerli türler, Ege'nin sularına doğru hatta Marmara'ya doğru kaymaya başladı." şeklinde konuştu.

Isınma ve tür hareketleri nedeniyle Akdeniz ekosisteminin yeniden şekillendiği uyarısında bulunan Gökoğlu, bu değişimin bölgesel deniz yaşamı ve balıkçılık üzerinde etkiler yaratacağını belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz suyu...

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz suyu sıcaklığının artmasıyla Akdeniz'in artık ağır ağır tropikalleştiğini, Kızıldeniz'deki canlı türlerinin artık Akdeniz'de de görülmeye başlayacağını bildirdi. Gökoğlu ve ekibi, Konyaaltı Sahili'nde dalış gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz suyu...

İLGİLİ HABERLER

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
2
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş AA Editör Masası'nda
3
MSB: Suriye'nin İstikrarı Türkiye'nin Güvenliğiyle Doğrudan Bağlı
4
MSB: Türkiye, Suriye Hükümetinin Birlik ve Bütünlüğünü Destekleyecek
5
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'nun Evinde Esir Takası Talep Etti
6
İsrail, Ramazan'ın Başlangıcında Batı Şeria'da 11 Evi Yıktı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım