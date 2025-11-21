Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri 2024: 27. Yılın Kazananları

Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri 2024 sahiplerini buldu

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) tarafından bu yıl 27.’si düzenlenen Çevre Hizmet Ödülleri-2024 töreni, İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşması ve üniversitenin sürdürülebilirlik vurgusu

Açılış konuşmasını yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, törende üniversitenin topluma karşı sorumluluğuna dikkat çekti. Özkan, "Bizler üniversite olarak, yalnızca bilgi üretmekle kalmayıp, aynı zamanda topluma ışık tutma ve daha yaşanabilir bir gelecek inşa etme sorumluluğumuzun her zaman bilincindeyiz. İşte bu tören, bu sorumluluğun en somut yansımalarından biridir. Bugün burada, \"sürdürülebilirlik\" kavramını bir sosyal sorumluluk projesi olmaktan çıkarıp, iş stratejilerinin, üretim süreçlerinin ve kurumsal DNA’nın ayrılmaz bir parçası haline getiren kuruluşları bir araya getiriyoruz" dedi.

Rektör Özkan, ödül sahipleri ve adayların çevre odaklı yaklaşımlarının önemine işaret ederek şunları söyledi: "Bu yılın ödül sahipleri ve adayları, şunu net bir şekilde göstermiştir: Kâr odaklılık ile gezegen odaklılık birbirini dışlayan seçenekler değildir. Aksine, sürdürülebilirlik yaklaşımı, bugünün en akıllı ve en saygın yatırım stratejisidir. Temiz enerji çözümleri geliştiren, döngüsel ekonomi ilkelerini hayata geçiren, karbon ayak izini azaltmak için cesur adımlar atan ve tüm paydaşlarında çevre bilinci oluşturan bu kurumlar, gerçek birer \"dönüşüm mimarı\" olduklarını kanıtladılar."

Üniversitenin somut projelerine değinen Özkan, "Akdeniz Üniversitesi olarak, dile getirdiğimiz bu sürdürülebilirlik vizyonunu yalnızca söylemde bırakmayıp, somut projelerle kararlılıkla sürdürdüğümüzü vurgulamak isterim. Çevresel sürdürülebilirliği, özellikle de su yönetimi gibi kritik alanlarda önceliklendirerek hem şehrimize hem ülkemize değer katıyoruz. Bu kararlılığın ve çevreye duyarlı kampüs vizyonumuzun en somut adımlarından biri olarak, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projemizi hayata geçirdik. Bu proje ile üniversitemiz kendi temiz enerjisini üretme hedefi doğrultusunda güçlü bir başlangıç yapmış, yıllık karbon emisyonunun azaltılması konusunda somut bir adım atmıştır" ifadelerini kullandı.

Özkan ayrıca üniversitenin uluslararası alandaki başarısına dikkat çekerek, "Çevre politikalarımızın ilerleyişi uluslararası alanda da güçlü bir karşılık bulmuştur. Bunun en önemli göstergelerinden biri de Akdeniz Üniversitesi’nin dünyanın saygın araştırma kuruluşlarından QS tarafından açıklanan 2026 yılı QS Sürdürülebilirlik Sıralamalarına bu yıl ilk kez dahil olarak önemli bir başarıya imza atmasıdır. Üniversitemiz dünya genelinde 850. sırada yer alırken, Türkiye’de çevresel etki alanında 18. sıraya yükselerek sürdürülebilirlik vizyonunu güçlü verilerle ortaya koymuştur. Bu başarı, doğru yolda ilerlediğimizin bir kanıtı olduğu gibi geleceğe yönelik motivasyonumuzu da pekiştirmektedir." şeklinde konuşmasını ödül alanları kutlayarak sonlandırdı.

AKÇAM ve ödüllerin amacı

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Ethem Karadirek, Çevre Hizmet Ödülleri’nin 27 yıldır aynı amaçla sürdüğünü belirterek, "Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve bu bilincin yaygınlaştırılması amacıyla iyi uygulama örneklerini kişi, kurum ve kuruluşlara ödül olarak veriyoruz. Akdeniz Üniversitesi, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir dünya hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edecek. Hepimiz için bir dünya var. Ortak geleceği ancak bu dünya üzerinde inşa etmemiz mümkündür" dedi.

Ödül kategorileri ve sahipleri

Tören kapsamında verilen ödüller ve sahipleri şöyle açıklandı:

Bilim Onur Ödülü: İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumali Kınacı

Bilim Hizmet Ödülü: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Çongur

Bilim Teşvik Ödülü: İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Hazal Gülhan Eksin

Türkiye Ölçeği Ödülü (Kamu): Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürü Yüksel Demircan

Antalya Ölçeği Kamu Ödülü: Makbule Mehmet Karabacak Anaokulu adına Öğretmen Yasemin Takak

Antalya Ölçeği Özel Ödülü: Antalya Ticaret Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Üyesi Murat Totoş

Akdeniz Üniversitesi Ölçeği Ödülü: Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Gündüz Hastanesi adına Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Cinemre

Özel Ödül: Samsun Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Ali Tulumen ve Kütahya Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu adına Okul Müdürü İsmail Bacaksız

Törenin sonu ve katılımcılar

Ödül takdimlerinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile tören sona erdi. Törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen, AKÇAM Müdürü Prof. Dr. İbrahim Ethem Karadirek, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre, ödül sahipleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

