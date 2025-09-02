DOLAR
Akdeniz Üniversitesi Ekim'de Dünya Rahim Nakli Kongresi'ne Ev Sahipliği Yapacak

Akdeniz Üniversitesi, Ekim'de Dünya Rahim Nakli Kongresi'ni düzenleyecek; GES, akciğer nakli, kanser aşısı, yapay organ ve Tarım Teknokent projeleri gündemde.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:35
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ekim ayında düzenleyecekleri Dünya Rahim Nakli Kongresi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kongreye dünyanın dört bir yanından rahim nakli ekiplerinin katılacağını ve önemli bir bilgi paylaşımı gerçekleşeceğini söyledi.

Kongre ve rahim nakli geçmişi

Özkan, 2011'de üniversitenin ilk rahim naklini gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "2011'de Akdeniz Üniversitesi rahim naklini yapmasaydı, dünyada hala yapılamazdı. Çok net bunu ifade edeyim çünkü hala hayvan deneyleri bitmedi." dedi. Rektör, ilk naklinin çok başarılı olduğunu ve bu deneyimin insanda uygulama konusunda önemli katkı sağladığını vurguladı.

Basın toplantısında ayrıca 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi üniversitenin doluluk oranının yüzde 99 olduğunu açıkladı.

Organ nakli merkezi ve akciğer nakli hedefi

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nin Sağlık Bakanlığı ruhsatıyla Türkiye'nin akciğer nakli yapabilen üçüncü merkezi olduğu belirtildi. Merkezin yüz, kol, rahim ve kompozit dokuların naklini gerçekleştirebilen tek merkez olduğu vurgulandı ve en yakın zamanda akciğer nakli yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi

Üniversitenin elektrik ihtiyacının tamamını karşılamak amacıyla Türkiye'nin en büyük GES Projesi için protokol imzalandığını hatırlatan Özkan, projenin 50 megavatlık bir santral üzerine kurulu olacağını ve 1100 dönüm araziye yerleştirileceğini bildirdi. Projeye ilişkin maliyetin 2,6 milyar lira olduğu ve hastanenin yıllık yaklaşık 30 milyon liralık elektrik giderinin bu sayede azaltılacağı ifade edildi.

Özkan, projenin tarım arazilerine zarar verilmeden, dağlık arazide uygulanacağını vurguladı.

Araştırma yatırımları ve Tarım Teknokent

Üniversitenin referans hastane olduğunu belirten Özkan, bünyeye 330 milyon liraya kurulan laboratuvarın devrini aldıklarını ve 2026'da olumlu haberlerle geleceklerini söyledi. "Kanser aşısı ve yapay organ ile ilgili projeler yapıyoruz. Şu anda en çok üzerinde durduğumuz iki hedefimiz bunlar. O hedeflerle ilgili şu anda projeler devam etmekte içeride." ifadelerini kullandı.

Tarım Teknokent Projesi'nin Aksu'da 1000 dönüm arazide AR-GE çalışmaları yürüteceğini belirten Özkan, susuzluğun en önemli sorunlardan biri olduğunu ve su için mücadele edileceğini söyledi. Projede susuz, havasız, topraksız tarım gibi stratejik konuların ele alınacağı ifade edildi.

Özetle, Akdeniz Üniversitesi ekim ayında düzenleyeceği Dünya Rahim Nakli Kongresi ile bilimsel paylaşımı güçlendirmeyi, aynı zamanda enerji, sağlık AR-GE ve tarım teknolojileri alanlarında büyük projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ekim ayında Dünya Rahim Nakli Kongresi'ni düzenleyeceklerini söyledi. Özkan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri Kır Bahçesi'nde düzenlenen basın toplantısında, açıklama yaptı.

