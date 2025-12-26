DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,6%
ALTIN
6.214,19 -0,71%
BITCOIN
3.803.971,49 -0,86%

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne Anjiyografi Cihazı Bağışı

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne Flat Panel Dedektörlü Monoplan Dijital Anjiyografi Sistemi bağışladı; protokol imzalandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:24
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne Anjiyografi Cihazı Bağışı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne Anjiyografi Cihazı Bağışı

Bağış protokolü imzalandı

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine bir anjiyografi cihazı bağışlandı. Bağış kapsamında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü'ne bir adet Flat Panel Dedektörlü Monoplan Dijital Anjiyografi Sistemi kazandırılacak.

Bağış protokolü, Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Üniversite Destekleme Vakfı arasında, Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu'nda düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazandı.

Törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitenin önemli bir ihtiyacının karşılandığını belirterek, "Destekleme Vakfımızla uzun süredir üniversitemize en yüksek katkıyı nasıl sağlayabileceğimizi değerlendiriyorduk. Kardiyoloji alanında ciddi bir anjiyografi cihazı ihtiyacımız vardı. Vakfımızın desteğiyle bu cihazı en kısa sürede hastanemize kazandıracağız. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Uluç ise vakfın 1973 yılında kurulduğunu hatırlatarak, bugüne kadar yaklaşık 200 öğrenciye burs verdiklerini ve eğitim kurumlarına laboratuvar ve çeşitli destekler sağladıklarını ifade etti. Uluç, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde hastalara şifa olacak bir cihazın bağışlanmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından bağış protokolü Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Uluç tarafından imzalandı. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Törene; Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Uluç, Başkan Yardımcısı Fatma Gül Hesapcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE, ANTALYA ÜNİVERSİTE DESTEKLEME VAKFI TARAFINDAN ANJİYOGRAFİ...

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE, ANTALYA ÜNİVERSİTE DESTEKLEME VAKFI TARAFINDAN ANJİYOGRAFİ CİHAZI BAĞIŞLANDI. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLE ANTALYA ÜNİVERSİTE DESTEKLEME VAKFI ARASINDA BAĞIŞ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE, ANTALYA ÜNİVERSİTE DESTEKLEME VAKFI TARAFINDAN ANJİYOGRAFİ...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükkılıç: Akif’i Anlamak Milli Mücadelenin Ruhunu Kavramaktır
2
Melikgazi Belediyesi Restorasyonları: Kültürel Mirası Geleceğe Taşıyor
3
Zencirci: Germencik’te Kimse Yalnız Hissetmeyecek — GESA Sosyal Destek
4
Büyükkılıç’tan Lise Öğrencilerine Kariyer ve Gelecek Tavsiyeleri
5
Gribal Enfeksiyonlarda Antibiyotik Uyarısı: Uzm. Dr. Hasan Elmas'tan Önemli Hatırlatma
6
Sinop’ta "Bora Geri Dönüşüm Yolunda" Tiyatrosu 2 Bin Öğrenciye Çevre Bilinci Aşıladı
7
Hatay Havalimanı'nda Çalışmalar 2026'da Tamamlanacak

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı