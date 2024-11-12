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Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Çevre Dostu Biyopestisit Üretti

Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan çalışma ile bitkisel artıklar kullanılarak etkili bir biyopestisit geliştirildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 17:24
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Çevre Dostu Biyopestisit Üretti

Akdeniz Üniversitesi'nde Yenilikçi Biyopestisit Geliştirildi

Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, bitkisel artıkların değerlendirilmesiyle bitki zararlılarına karşı etkili bir biyopestisit üretildiği bildirildi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Bitki Koruma, Tarımsal Biyoteknoloji bölümleri ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümündeki akademisyenler, kırmızı örümceklere karşı mücadele amacıyla araştırmalar yaptılar.

Uluslararası Yayın ve Önemli Bulgular

“Mısır saplarından elde edilen torefikasyon (biyokömür) sıvısının kırmızı örümceğe karşı biyopestisit etki potansiyeli” adlı çalışma, biomass and bioenergy - Q1 dergisinde yayımlandı. Bu çalışmada elde edilen sıvı, tarımsal zararlılardan biri olan kırmızı örümceklere karşı faydalı bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Yüzde 100'e Varabilen Öldürücülük

Çalışma ekibinden Doç. Dr. Fatih Dağlı ve Dr. Öğretim Üyesi Nurdan Topakcı tarafından yapılan laboratuvar testlerinde, bu doğal pestisit sıvısının kırmızı örümceklerin yumurta ve erginlerine karşı yüzde 100'e varan öldürücülüğe sahip olduğu tespit edildi.

Mısır Sapları ile Biyokömür Üretimi

Dr. Hasan Yılmaz, çalışmanın başlangıcında tarımsal artıkların değerlendirilmesi hedeflerinin en önemli olduğuna dikkat çekerek, mısır saplarının sıkıştırılarak pelet forma getirildiğini açıkladı. Yılmaz, “Mısır saplarından biyokömür elde edilmesi için TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiğimiz reaktör aracılığıyla torefikasyon yöntemi uygulandı. Ortaya çıkan sıvıyı değerlendirerek biyopestisit özelliklerini incelemek için uzmanlarımızla iş birliği yaptık.” şeklinde konuştu.

Tarımda Atıkların Değeri

Prof. Dr. Fatih Cengiz, Türkiye’de ve dünyada bulunan büyük tarımsal atık potansiyelinin değerlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür çalışmaların insan sağlığını tehdit eden pestisitlere alternatif değerli kimyasallar üretimine imkan sağladığını belirtti. Çalışma ekibini bu önemli buluşlarından ötürü tebrik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan çalışmayla bitkisel artıkların değerlendirilmesiyle bitki...

Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan çalışmayla bitkisel artıkların değerlendirilmesiyle bitki zararlılarına yönelik biyopestisit elde edildiği bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan çalışmayla bitkisel artıkların değerlendirilmesiyle bitki...

Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan çalışmayla bitkisel artıkların değerlendirilmesiyle bitki zararlılarına yönelik biyopestisit elde edildiği bildirildi.

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