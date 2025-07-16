Akgül'den Kars Valisi Polat'a Güreş Ziyareti

Taha Akgül, Kars'ta Spor Faaliyetlerini Görüştü

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kars Valisi Ziya Polat'ı ziyaret ederek güreş sporunun geleceği hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Milli Güreşçilerle Birlikte Geldi

Akgül, ziyareti sırasında milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Muhammed İlkhan ile birlikte Kars Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Başköylü, Güreş Federasyonu Kars İl Temsilcisi Emrah Güney ve Güreş Federasyonu teknik direktörü Mürteza Kırtay'ı da yanına aldı.

Güreş Sporuna Yönelik Projeler

Akgül, Vali Polat'a Kars'ta güreş sporuyla ilgili yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca, kentteki sporcularla bir araya gelmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Vali Polat'tan Teşekkür

Vali Polat, Akgül ve ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, güreş sporuna olan katkılarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül (sol 3) Kars Valisi Ziya Polat'a (ortada) ziyarette bulundu. Akgül, milli güreşçiler Rıza Kayaalp (sağ 3) Muhammed İlkhan (sol 2) Kars Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Başköylü (sağ2) Güreş Federasyonu Kars İl Temsilcisi Emrah Güney (sağda) Güreş Federasyonu teknik direktörü Mürteza Kırtay ile Vali Polat'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.