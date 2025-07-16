DOLAR
40,24 -0,04%
EURO
46,86 -0,29%
ALTIN
4.339,22 -0,84%
BITCOIN
4.820.104,71 -2,77%

Akgül'den Kars Valisi Polat'a Güreş Ziyareti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kars Valisi Ziya Polat'ı ziyaret ederek güreş sporuna dair projeleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 21:02
Akgül'den Kars Valisi Polat'a Güreş Ziyareti

Taha Akgül, Kars'ta Spor Faaliyetlerini Görüştü

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kars Valisi Ziya Polat'ı ziyaret ederek güreş sporunun geleceği hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Milli Güreşçilerle Birlikte Geldi

Akgül, ziyareti sırasında milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Muhammed İlkhan ile birlikte Kars Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Başköylü, Güreş Federasyonu Kars İl Temsilcisi Emrah Güney ve Güreş Federasyonu teknik direktörü Mürteza Kırtay'ı da yanına aldı.

Güreş Sporuna Yönelik Projeler

Akgül, Vali Polat'a Kars'ta güreş sporuyla ilgili yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca, kentteki sporcularla bir araya gelmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Vali Polat'tan Teşekkür

Vali Polat, Akgül ve ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, güreş sporuna olan katkılarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül (sol 3) Kars Valisi Ziya Polat'a (ortada) ziyarette...

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül (sol 3) Kars Valisi Ziya Polat'a (ortada) ziyarette bulundu. Akgül, milli güreşçiler Rıza Kayaalp (sağ 3) Muhammed İlkhan (sol 2) Kars Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Başköylü (sağ2) Güreş Federasyonu Kars İl Temsilcisi Emrah Güney (sağda) Güreş Federasyonu teknik direktörü Mürteza Kırtay ile Vali Polat'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi
2
Tekirdağ'daki Orman Yangını Çanakkale'ye Sıçradı, Otoyol Yeniden Ulaşıma Açıldı
3
Ardahan'ın Karla Kaplı Yaylaları, Sıcaklardan Kaçış Noktası Oluyor
4
Suriye'de İsrail Hava Saldırıları Protesto Edildi
5
İstanbul'da 'Vatan Sevgisi' Tiyatro Oyunu Seyirciyle Buluştu
6
Diyarbakır Anneleri 'Terörsüz Türkiye' Sürecinden Memnuniyet Duyuyor
7
Azerbaycan'dan Anadolu Ajansı'na Prestijli 'Ekinci' Ödülü

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!