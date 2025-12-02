Akhisar’a 572 Fidanlı Koruluk: İnegöl Belediyesi 1. Etabı Tamamladı

Proje Detayları ve Uygulama

İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesi Akkanal Sokak’ta iki parçadan oluşan ve toplam 23 bin 139 metrekare (yaklaşık 23 dönüm) alana yayılan koruluk projesinin birinci etabını tamamladı. Projenin birinci etabı 13 bin 410 metrekarelik alanda gerçekleştirildi ve 572 fidan toprakla buluşturuldu.

Yeşil alan oluşturma hedefiyle yürütülen çalışmayı Belediye Başkanı Alper Taban da bir heyetle birlikte yerinde inceledi ve katılımcılarla birlikte fidan dikimi yaptı. Etkinliğe AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, meclis üyeleri, AK Partili yöneticiler, mahalle sakinleri ve bölgedeki okullardan öğrenciler katıldı.

Fidan dikiminde akçaağaç, sedir, servi, çam, ıhlamur ve akasya türleri tercih edildi. Bölgedeki yoğun orman yangınları ve yaşanan orman kayıplarına dikkat çekilerek, projenin çevresel katkısına vurgu yapıldı.

Projenin ikinci etabı, 9 bin 729 metrekarelik alana sahip sahada devam ediyor ve yetkililer ikinci etabın yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Alan Düzenlemeleri ve Sosyal Donatılar

Koruluk çalışmasının yanı sıra bölgede zaman içinde kullanılamaz hale gelen çocuk oyun alanı da taşınarak yenilendi. Sağlık ocağı yanında bulunan eski oyun alanı koruluk içine alınarak modern oyuncaklarla daha geniş ve kullanışlı bir park haline getirildi. Eski park alanı ise fitness alanı olarak yeniden düzenlenip vatandaşların hizmetine sunuldu.

