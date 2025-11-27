Akhisar'da Lazerle Böbrek Taşı Tedavisi: Flexible URS Hizmete Girdi

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, Flexible URS lazer yöntemiyle böbrek taşı tedavisine başladı; cerrahi kesi olmadan hızlı, güvenli ve yüksek başarı oranlı hizmet sunuyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:47
Akhisar'da Lazerle Böbrek Taşı Tedavisi: Flexible URS Hizmete Girdi

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde Lazerle Böbrek Taşı Tedavisi Başladı

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, böbrek ve idrar yolu taşlarının tedavisinde ileri teknoloji ürünlerinden Flexible Üreteroskopi (Flexible URS) – lazerle böbrek taşı kırma

Yöntem ve Uygulama

Flexible URS, esnek fiberoptik bir cihaz aracılığıyla idrar yollarından böbreğe ulaşarak taşın lazerle parçalanması veya özel basket aletleriyle tek parça halinde çıkarılmasını sağlıyor. Günümüz tıbbında en etkili taş tedavileri arasında gösterilen yöntem; yüksek başarı oranı, düşük risk ve hasta konforu nedeniyle tercih ediliyor.

Hastanenin Bilgilendirmesi ve Avantajlar

Hastane tarafından yapılan açıklamada yöntemin cerrahi kesi gerektirmemesi, kanama riskinin çok düşük olması, böbrek dokusuna zarar vermemesi, kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda da uygulanabilmesi ve hastaların çoğunun aynı gün veya ertesi gün taburcu olabilmesi gibi önemli avantajlar öne çıkarıldı. Ayrıca, fazla kilolu hastalarda ve her iki böbreğinde taş bulunan kişilerde tek seansta tedavi yapılabildiği belirtildi.

Başhekimden Değerlendirme

Başhekim Uzm. Dr. Hamza Bambal, yeni hizmetle ilgili değerlendirmesinde, "Önceliğimiz, hastalarımızın konforlu, güvenli ve modern tedavilere ulaşması. Lazerle böbrek taşı kırma tedavisinin hastanemizde uygulanmaya başlaması, Akhisar halkına ileri teknolojiyle sağlık hizmeti sunma hedefimizin önemli bir adımıdır. Bu hizmeti bölgemize kazandırmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Hedef

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, lazerle böbrek taşı tedavisi ile bölge halkına modern ve etkili sağlık hizmeti sunmayı sürdürmeyi hedefliyor.

AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ, BÖBREK VE İDRAR YOLU TAŞLARININ TEDAVİSİNDE İLERİ...

AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ, BÖBREK VE İDRAR YOLU TAŞLARININ TEDAVİSİNDE İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ FLEXİBLE ÜRETEROSKOPİ (FLEXİBLE URS) – LAZERLE BÖBREK TAŞI KIRMA YÖNTEMİNİ HİZMETE ALDI. CERRAHİ KESİ GEREKTİRMEYEN BU YÖNTEMLE TAŞLAR, DOĞAL İDRAR YOLLARI KULLANILARAK LAZERLE PARÇALANIYOR; YÜKSEK BAŞARI ORANI VE KISA TABURCU SÜRESİYLE HASTALARA KONFORLU BİR TEDAVİ İMKÂNI SUNULUYOR.

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, G20'de Meloni ile Görüştü: Türkiye-İtalya İş Birliği Öne Çıktı
2
Kuantum Noktaları Kanser ve Alzheimer Tedavisinde Yeni Umut
3
Yaşar Güler, Osman Aşkın Bak'ı MSB'de Kabul Etti
4
Muratpaşa'da +0.5: Sanatla Akdeniz'in Geleceğine Enerji
5
Van'da Şah Damarı (Glomus) Tümörü Ameliyatlarında Başarı
6
Elazığ'ı Kaplayan Sis Dronla Görüntülendi
7
Esenyurt'ta Eksiklikler Tamamlanıyor: Can Aksoy Sahada İnceleme Yaptı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?