Akhisar'da Lazerle Böbrek Taşı Tedavisi: Flexible URS Hizmete Girdi

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde Lazerle Böbrek Taşı Tedavisi Başladı

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, böbrek ve idrar yolu taşlarının tedavisinde ileri teknoloji ürünlerinden Flexible Üreteroskopi (Flexible URS) – lazerle böbrek taşı kırma

Yöntem ve Uygulama

Flexible URS, esnek fiberoptik bir cihaz aracılığıyla idrar yollarından böbreğe ulaşarak taşın lazerle parçalanması veya özel basket aletleriyle tek parça halinde çıkarılmasını sağlıyor. Günümüz tıbbında en etkili taş tedavileri arasında gösterilen yöntem; yüksek başarı oranı, düşük risk ve hasta konforu nedeniyle tercih ediliyor.

Hastanenin Bilgilendirmesi ve Avantajlar

Hastane tarafından yapılan açıklamada yöntemin cerrahi kesi gerektirmemesi, kanama riskinin çok düşük olması, böbrek dokusuna zarar vermemesi, kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda da uygulanabilmesi ve hastaların çoğunun aynı gün veya ertesi gün taburcu olabilmesi gibi önemli avantajlar öne çıkarıldı. Ayrıca, fazla kilolu hastalarda ve her iki böbreğinde taş bulunan kişilerde tek seansta tedavi yapılabildiği belirtildi.

Başhekimden Değerlendirme

Başhekim Uzm. Dr. Hamza Bambal, yeni hizmetle ilgili değerlendirmesinde, "Önceliğimiz, hastalarımızın konforlu, güvenli ve modern tedavilere ulaşması. Lazerle böbrek taşı kırma tedavisinin hastanemizde uygulanmaya başlaması, Akhisar halkına ileri teknolojiyle sağlık hizmeti sunma hedefimizin önemli bir adımıdır. Bu hizmeti bölgemize kazandırmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Hedef

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, lazerle böbrek taşı tedavisi ile bölge halkına modern ve etkili sağlık hizmeti sunmayı sürdürmeyi hedefliyor.

