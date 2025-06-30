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Akhisar'daki Orman Yangını Üç Gündür Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 09:14
Akhisar'daki Orman Yangını Üç Gündür Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

28 Haziran'da Başlayan Yangınla Mücadele Sürüyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 28 Haziran'da başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale üçüncü gününde sürüyor. Yangın, Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bölgede arıcılık yapan D.B.'nin arılarını sakinleştirmek amacıyla yaktığı ateşten kaynaklandığı iddiasıyla çıkmıştı. Kuvvetli rüzgar yangının büyümesine neden oldu.

Gün Işıyınca Yeniden Havadan Müdahale Başladı

Yangın nedeniyle gece hava araçları müdahaleye ara verildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Karaköy ile Hasköy mahalleleri arasında yayılan yangına, toplamda 3 uçak, 5 helikopter, 43 arazöz, 15 itfaiye aracı, 42 su tankeri ve 31 iş makinesi ile müdahale ediliyor.

Mahalleler Tedbir Amaçlı Tahliye Edildi

Yangın nedeniyle Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahalleleri ile Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrası tedbir amaçlı tahliye edilmiş, Akhisar-Gördes yolu ise trafiğe kapatılmıştı. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden yayılma gösterdi.

Şüpheli Tutuklandı

Bölgede arıcılık yapan D.B., taksirle yangına neden olduğu iddiasıyla tutuklandı. Yangınla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi.

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