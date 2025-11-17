AKİB'den Kayseri Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a Teşekkür

AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın şehir için uyum içinde çalıştıklarını belirterek teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:00
Hızar: "Biz onlardan razıyız, Rabbimiz de razı olsun"

AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın şehir için uyum içinde gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, "Biz onlardan razıyız, Rabbimiz de razı olsun" dedi.

Hızar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in "Kayseri tarihinde gördüğüm en iyi, en başarılı ve en çok hizmet eden, vatandaşa en çok dokunan vali" olduğunu; özellikle kadınlara, gençlere ve spora verdiği önemin ile uyuşturucuyla mücadele azminin takdire şayan olduğunu belirtti.

Dr. Memduh Büyükkılıç içinse Hızar, Avrupa’da yaşayan Türkler tarafından da büyük bir sevgiyle anılan Başkan Büyükkılıç’ın gurbetçinin gönül dostu olduğunu söyleyerek, gurbetçilere verilen değerin her zaman takdir edildiğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç’ın vizyonerliği ve çalışkanlığıyla Kayseri’yi bir dünya şehri hâline getirdiğini vurgulayan Hızar, "Bu kadar hizmet ancak sevgiyle ve özveriyle olur. Yurt dışında her platformda Kayseri’mizi belediyecilikte örnek şehir olarak anlatıyor ve gösteriyoruz" dedi.

