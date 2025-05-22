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Akif Emre İçin Saygı Programı Düzenlendi

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı, yazar Akif Emre'yi anmak için özel bir program düzenledi. Katılımcılar, onun derin etkisini paylaştı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 09:17
Akif Emre İçin Saygı Programı Düzenlendi

Akif Emre İçin Saygı Programı Düzenlendi

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı, 23 Mayıs 2017'de vefat eden yazar Akif Emre için anlamlı bir saygı programı gerçekleştirdi. Programda, gazeteci Çiğdem Aktı, Emre'nin gazetecilik anlayışının kişisel bir derinlik taşıdığını vurguladı. Aktı, "Bir haberi kimin yazdığını, haberin kimden geldiğini sorgulamamızı sağlayan kişi Akif Emre'dir." ifadelerini kullandı.

Şehir ve Medeniyet Üzerine Düşünceler

Programa katılan Düşünen Şehir Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Yerli, Emre'nin şehir ve medeniyet konularında önemli fikirleri olduğunu belirtti. Yerli, "Akif Emre, İslam medeniyetini metinler üzerinden değil, yaşanmışlıklar ve pratiklikler üzerinden anlar ve yorumlardı," diye ekledi. Emre'nin hayata bakış açısını ve erguvan çiçeği üzerinden yaptığı betimlemeleri ilgiyle dinleyen katılımcılar, onun benzersiz perspektifine bir kez daha tanıklık etti.

Tanışmalar ve Anılar

Yazar Suavi Kemal Yazgıç, Akif Emre ile tanıştıkları dönemdeki izlenimlerini paylaştı ve, "O, buluşmalarımızın temel unsurlarından birisiydi ama bunu bir merkez olduğunu fark ettirmeden yapardı," dedi. Yazgıç, Emre'nin bilgi ve tecrübesini asla etraflarına hissettirmediğini belirtti.

Emre’nin Habercilik Anlayışı

Çiğdem Aktı, Emre'nin haberciliğe yönelik farklı bakış açısını vurgulayarak, "O, haberciliği sadece bilgi vermek olarak görmüyordu. Onun kendine ait bir gündemi vardı," dedi. Aktı, onun sayesinde geniş bir bakış açısına sahip olduğunu açıkladı ve Emre’nin Müslüman dünyaya dair önemli gündem maddeleri oluşturduğunu ifade etti.

Akif Emre ve Yazıları

Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Dr. İzzet Gülaçar ise, Akif Emre’nin yazılarının entelektüel tartışmalara önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Gülaçar, Emre'nin derin düşünceleri ile çağının zorluklarını ele aldığını ve fikirleriyle zihinlerde yeni ufuklar açtığını belirtti.

Yoğun katılımın olduğu program, soru cevap bölümüyle sona erdi. Akif Emre'nin düşünceleri ve yaşamı, katılımcılara ilham vermeye devam ediyor.

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı'nda, 23 Mayıs 2017'de hayatını kaybeden yazar Akif Emre için saygı...

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı'nda, 23 Mayıs 2017'de hayatını kaybeden yazar Akif Emre için saygı programı düzenlendi. "Çarşamba Sohbetleri" kapsamındaki "Akif Emre'ye Saygı" programına katılan Yazar Suavi Kemal Yazgıç, konuşma yaptı.

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı'nda, 23 Mayıs 2017'de hayatını kaybeden yazar Akif Emre için saygı...

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı'nda, 23 Mayıs 2017'de hayatını kaybeden yazar Akif Emre için saygı programı düzenlendi. "Çarşamba Sohbetleri" kapsamındaki "Akif Emre'ye Saygı" programına katılan Yazar Suavi Kemal Yazgıç, konuşma yaptı.

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