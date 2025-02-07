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Akıllı Tarımda Yeni Meslekler Belirlenecek: Ulusal İstihdam Stratejisi Açıklandı

Akıllı tarım alanında yeni mesleklerin belirlenmesi için çalışmalar başlıyor, eğitim ve destek programları hayata geçirilecek.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:00
Akıllı Tarımda Yeni Meslekler Belirlenecek: Ulusal İstihdam Stratejisi Açıklandı

Akıllı Tarım Alanında Yeni Meslekler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi, akıllı tarımda ortaya çıkan yeni meslekleri belirlemek ve bu mesleklerin standartları ile yeterliliklerini oluşturmak amacıyla önemli adımlar atacak.

Strateji Belgesi ve Hedefler

4 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılan strateji belgesi, 2025-2028 yıllarını kapsıyor. Bu belge, yeşil ve dijital dönüşüm, kapsayıcı istihdam geliştirme, sosyal koruma-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi ve kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdamın artırılması hedefleri doğrultusunda yapılandırıldı.

Kırsal İstihdam ve İşbirliği

Bakanlık, kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdam sağlamak için çeşitli kamu kurumlarıyla işbirliği yapacak. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda yeni mesleklerin belirlenmesi süreci ilerleyecek, eğitim kursları ise İŞKUR ve halk eğitim merkezleri tarafından düzenlenecek.

Yapay Zeka ve Robot Teknolojileri

Strateji kapsamında, küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerde yapay zeka ve robot teknolojilerinin kullanımı artırılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde kamu ve özel AR-GE merkezleri, genç ve eğitimli iş gücünün istihdamını artırmak için yeni teknolojilerin entegrasyonunu hızlandıracak.

Alternatif Üretim Yöntemleri ve Eğitimler

Tarımda geleneksel üretim yöntemlerinin yanı sıra akıllı tarım, topraksız tarım ve sulama uygulamalarının yaygınlaştırılması desteklenecek. Çalışanların mesleki becerilerini artırmak amacıyla çeşitli eğitim programları düzenlenecek.

İş Koçluğu ve Destekler

İŞKUR, işsizlere iş arama becerileri ve mesleki yönlendirmeler sunmak üzere kira alanlarında iş koçluğu programlarını devreye alacak. Ayrıca, kırsal bölgelerde kendi işini kurmak isteyen girişimcilere danışmanlık ve mali destek gibi hizmetler sağlanacak.

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