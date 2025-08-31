Akın: Konya'da Gazze'ye 40 Gemi Parası Topandı, Yardım Yakında Yola Çıkacak

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın Konya'da konuştu

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın, partisinin Konya il binasında düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda konuştu.

Akın, Gazze'ye ulaştırılması amaçlanan insani yardım gemilerinin yakın zamanda yola çıkacağını söyledi. "Aziz milletimiz, tek yürek olmuş Gazze'ye 40 gemi parası topladı. İnşallah erzak doldurup bu gemileri yakın zamanda gönderecek" dedi.

Konuşmasında tarım ve hayvancılıktaki sıkıntılara da değinen Akın, adil ve ekonomik düzenle toplumsal barış ve huzurun sağlanacağını vurguladı. "Çağımızın gereksinimlerine uygun, ülkemize sınıf atlatacak, hak ve adalet temelli plan ve projeler hazırlanmıştır. 'Türkiye Kalkınma Planı' ile milletimizden yetkiyi aldığımız andan itibaren Türkiye'mizi süper güç yapmak için kollarımızı sıvayacağız."

Akın, görevlerini devlet ve milleti huzur ve saadete kavuşturmak olarak tanımlayarak, "Devletimizi ve milletimizi huzur ve saadete kavuşturmayı vazife bildik. Bu vazifemiz hamdolsun yine devam ediyor ve gayretle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu millet bu zulme asla rıza göstermez"

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren Akın, "Bu millet bu zulme asla rıza göstermez, tarihin en şerefli milletidir, bu da zalimlere ibret olsun. Bu millet bir zulmü durdurmak istediği zaman ne yaparsanız yapın, kimseden talimat almaz, ölümü göze alır ve bu işi yapar." diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın, partisinin Konya il binasında düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda konuşma yaptı.