DOLAR
35,19 -0,18%
EURO
36,76 0,04%
ALTIN
2.975,3 0,08%
BITCOIN
3.394.694,04 -0,91%

AKOM'dan İstanbul’a Kar Uyarısı: Kısa Süreli Kar Bekleniyor!

İstanbul'da AKOM, Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'de karla karışık yağmur ve kar beklendiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 13:36
AKOM'dan İstanbul’a Kar Uyarısı: Kısa Süreli Kar Bekleniyor!

İstanbul'da Karla Karışık Yağmur Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün saat 15.00 ile 23.00 arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar beklediğini duyurdu.

Hava Durumu ve Beklentiler

AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzeyden gelen ve saatte 40 ila 70 kilometre hızla esen poyraz rüzgarının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi öngörülüyor.

Yağışların gün boyunca aralıklarla devam edeceği belirtilirken, 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy‘ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar bekleniyor. Bunun yanı sıra, Büyükçekmece ve batısındaki bölgelerde kuvvetli sağanak yağış geçişleri de yaşanabilir.

Sıcaklık ve Güvenlik Tedbirleri

Sıcaklıkların 10 derecenin altında seyrettiği göz önüne alındığında, soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olması tahmin ediliyor. Bu nedenle, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Baykar, İtalyan Piaggio Aerospace'i Satın Aldı
2
İtalya, Piaggio Aerospace'in Baykar'a Satışını Onayladı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Zağnos Paşa Camisi'nde Kıldı
4
Kırgızistan'da Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesi'nin Temeli Atıldı
5
Bakan Kacır'dan Baykar ve Piaggio Aerospace Satın Alımına Değerlendirme
6
Aile Hekimleri 2025'te Hastanelerden Tetkik İsteyebilecek: Dijital Entegrasyon Tamamlandı
7
Sultanbeyli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek