AKOM'dan İstanbul’a Kar Uyarısı: Kısa Süreli Kar Bekleniyor!

İstanbul'da Karla Karışık Yağmur Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün saat 15.00 ile 23.00 arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar beklediğini duyurdu.

Hava Durumu ve Beklentiler

AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzeyden gelen ve saatte 40 ila 70 kilometre hızla esen poyraz rüzgarının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi öngörülüyor.

Yağışların gün boyunca aralıklarla devam edeceği belirtilirken, 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy‘ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar bekleniyor. Bunun yanı sıra, Büyükçekmece ve batısındaki bölgelerde kuvvetli sağanak yağış geçişleri de yaşanabilir.

Sıcaklık ve Güvenlik Tedbirleri

Sıcaklıkların 10 derecenin altında seyrettiği göz önüne alındığında, soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olması tahmin ediliyor. Bu nedenle, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ediyor.