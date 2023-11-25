AKOM'dan İstanbul'a Uyarı! Kış Geliyor: 64 İlde Fırtına ve Kar Uyarısı

Yurdun büyük bölümü kış mevsiminin etkisini hissediyor. İstanbul Valiliği, kentte bugün başlayacak olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 64 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu.

AKOM'dan İstanbul'a Uyarı! Kış Geliyor: 64 İlde Fırtına ve Kar Uyarısı
Yayın Tarihi:

İstanbul Valiliği, kentte bugün başlayacak olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 64 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek.

Aralık Ayı Yaklaşırken Kışın Etkisi Artıyor

Yurdun büyük bölümü Aralık ayının gelmesiyle birlikte kış mevsiminin etkisini hissetmeye başladı. Bazı bölgelerde sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşerken, kar yağışı da yüksek kesimlerde görülmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün itibariyle 64 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarıya göre, rüzgar, fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'da Fırtına ve Kar Yağışı Bekleniyor

İstanbul Valiliği, kentte bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi. Valilik, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

AKOM, İstanbul'da hafta sonu soğuk ve yağışlı hava uyarısı yaptı. Sıcaklıkların 4-8 derecelere kadar düşeceği belirtilirken şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği kaydedildi. Marmara Denizi'ne kıyısı olan güney sahilleri ile Karadeniz’e kıyısı olan Beykoz ve Şile sahillerinde deniz seviyesinde yükselme, buna bağlı olarak kıyı selleri yaşanma ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

Yağışların bugün saat 22.00 ile pazar 09.00 arasında, rüzgâr ve fırtınanın da bugün saat 10.00 ile pazar 15.00 arasında etkili olması beklendiği açıklandı.

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

• İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, yer yer fırtınalı ve yağışlı olacak. Sıcaklık en yüksek 12 derece, en düşük 4 derece olacak.

İstanbul'da kar yağacak mı?

• İstanbul'da kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde görülebilecek. Kar kalınlığının 5-10 cm arasında olması bekleniyor.

 64 il için hangi uyarılar yapıldı?

• Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 64 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarıya göre, rüzgar, fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Öne Çıkanlar
Maliye Bakanlığı 65 puan ile memur alımı yapıyor! En az 25.000 TL maaşla işe başlayacaklar: Başvurular açıldı Maliye Bakanlığı 65 puan ile memur alımı yapıyor! En az 25.000 TL maaşla işe başlayacaklar: Başvurular açıldı
Emeklileri şaşkına çeviren karar! Kimse beklemiyordu: 2024'ten itibaren başlayacak Emeklileri şaşkına çeviren karar! Kimse beklemiyordu: 2024'ten itibaren başlayacak
Emekliye 5000 TL ikramiye için flaş karar çıktı! SSK, Bağkur emeklileri bunu beklemiyordu Emekliye 5000 TL ikramiye için flaş karar çıktı! SSK, Bağkur emeklileri bunu beklemiyordu
Çok Okunanlar
Tapusu olanlar belediyeye koşacak! 5 yıl geriye dönük binlerce liranız geri verilecek: Hemen başvurun Tapusu olanlar belediyeye koşacak! 5 yıl geriye dönük binlerce liranız geri verilecek: Hemen başvurun Emeklileri şaşkına çeviren karar! Kimse beklemiyordu: 2024'ten itibaren başlayacak Emeklileri şaşkına çeviren karar! Kimse beklemiyordu: 2024'ten itibaren başlayacak İstanbul İçin En Ciddi Uyarıyı Valilik Duyurdu: Mont, Bere, Eldiven, Atkı Ne Varsa Çıkartın İstanbul İçin En Ciddi Uyarıyı Valilik Duyurdu: Mont, Bere, Eldiven, Atkı Ne Varsa Çıkartın Öğrenci yurdunda dehşet veren olay! Banyodaki korkunç manzara ile karşılaşanların kanı dondu Öğrenci yurdunda dehşet veren olay! Banyodaki korkunç manzara ile karşılaşanların kanı dondu Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları Açıklandı: Çeyrek, Yarım ve Tam Bilet Kaç TL? Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları Açıklandı: Çeyrek, Yarım ve Tam Bilet Kaç TL? Muğla’da Kan Donduran Olay: 16 Yaşındaki Oğlu Annesini Katletti! Muğla’da Kan Donduran Olay: 16 Yaşındaki Oğlu Annesini Katletti!