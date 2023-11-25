AKOM'dan İstanbul'a Uyarı! Kış Geliyor: 64 İlde Fırtına ve Kar Uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte bugün başlayacak olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 64 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek.

Aralık Ayı Yaklaşırken Kışın Etkisi Artıyor

Yurdun büyük bölümü Aralık ayının gelmesiyle birlikte kış mevsiminin etkisini hissetmeye başladı. Bazı bölgelerde sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşerken, kar yağışı da yüksek kesimlerde görülmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün itibariyle 64 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarıya göre, rüzgar, fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'da Fırtına ve Kar Yağışı Bekleniyor

İstanbul Valiliği, kentte bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi. Valilik, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

AKOM, İstanbul'da hafta sonu soğuk ve yağışlı hava uyarısı yaptı. Sıcaklıkların 4-8 derecelere kadar düşeceği belirtilirken şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği kaydedildi. Marmara Denizi'ne kıyısı olan güney sahilleri ile Karadeniz’e kıyısı olan Beykoz ve Şile sahillerinde deniz seviyesinde yükselme, buna bağlı olarak kıyı selleri yaşanma ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

Yağışların bugün saat 22.00 ile pazar 09.00 arasında, rüzgâr ve fırtınanın da bugün saat 10.00 ile pazar 15.00 arasında etkili olması beklendiği açıklandı.

• İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

• İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu, yer yer fırtınalı ve yağışlı olacak. Sıcaklık en yüksek 12 derece, en düşük 4 derece olacak.

• İstanbul'da kar yağacak mı?

• İstanbul'da kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde görülebilecek. Kar kalınlığının 5-10 cm arasında olması bekleniyor.

64 il için hangi uyarılar yapıldı?

• Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 64 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarıya göre, rüzgar, fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.