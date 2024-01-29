AKOM’dan İstanbul halkına kar uyarısı: Yağış artacak

İstanbul’da meteoroloji ve AKOM’un yaptığı kar yağışı uyarıları sonrasında dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Fatih, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri gibi bazı ilçelerde kar yağışı etkili olurken, sokaklar beyaza büründü. İstanbul’da kar yağışı ne zaman bitecek?

AKOM’dan İstanbul halkına kar uyarısı: Yağış artacak
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AKOM (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), İstanbul'da Salı öğle saatlerine kadar çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu. Ayrıca, kısa süreli kuvvetlenerek ani kar yağışları da yaşanabileceği bildirildi. Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 2 ila 5 santimetre olduğu kaydedildi.

hava-durumu

Gece boyunca devam eden yağışlar nedeniyle Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 2 ila 5 santimetre olduğu belirtildi. Bugün öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batısında kalan Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece ilçeleri ile Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerindeki Çekmeköy, Şile ve Beykoz ilçelerinde kar yağışı geçişlerinin tahmin edildiği açıklamada, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği belirtildi.

hava-durumu

Açıklamada, yarın öğle saatlerine kadar sürecek yağışların genellikle karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı, ancak kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek olayları ile ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısında bulunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) olumsuzluklara karşı tedbir aldığı da vurgulandı.

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