Aksaray'da 15 yaşındaki sürücüye 45 bin 746 lira ceza

Taşpazar Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi'nde devriye atan polis ekipleri, plakası bezle kapatılmış bir motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla kaçtı, ters şeride girip sokak aralarında izini kaybettirmeye çalıştı.

Kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan 15 yaşındaki sürücü H.C.A.'nın ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Trafik ekipleri, motosiklet üzerinde yaptığı incelemede H.C.A.'ya dur ihtarına uymamak, ters yönde seyretmek, plaka kapatmak, ehliyetsiz araç kullanmak, sigorta ve muayene eksikliği maddelerinden toplam 45 bin 746 lira para cezası kesti.

AKSARAY’DA POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KOVALAMACA SONUCU YAKALANIRKEN, 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE 45 BİN 746 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ.