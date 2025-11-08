Aksaray'da 15 yaşındaki sürücüye 45 bin 746 lira ceza

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü H.C.A.'ya kovalamaca sonrası 45 bin 746 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 18:42
Taşpazar Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi'nde devriye atan polis ekipleri, plakası bezle kapatılmış bir motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla kaçtı, ters şeride girip sokak aralarında izini kaybettirmeye çalıştı.

Kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan 15 yaşındaki sürücü H.C.A.'nın ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Trafik ekipleri, motosiklet üzerinde yaptığı incelemede H.C.A.'ya dur ihtarına uymamak, ters yönde seyretmek, plaka kapatmak, ehliyetsiz araç kullanmak, sigorta ve muayene eksikliği maddelerinden toplam 45 bin 746 lira para cezası kesti.

