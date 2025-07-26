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Aksaray'da Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı

Aksaray'da tartışma sonucunda 16 yaşındaki ağabeyini bıçaklayarak öldüren 14 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 15:03
Aksaray'da Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı

Aksaray'da dün yaşanan üzücü bir olayda, tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen E.Y. (14) tutuklandı.

Bıçaklı kavgada M.Y. (16) yaşamını yitirirken, olay sonrası gözaltına alınan 2 kişiden biri olan anne A.Y. (40) ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet güçleri, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan evlerinde gerçekleşen olay sonrasında, E.Y. ile annesini gözaltına almıştı. Ardından genç, adliyeye sevk edildi ve burada çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Olay, güvenlik güçleri ve halk arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Aksaray'da tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli...

Aksaray'da tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

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