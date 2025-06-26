Aksaray'da Apartmanda Yangın: Dumandan Etkilenen Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Aksaray'da Yangın Paniği

Aksaray'ın Çiftlik Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerinden yükselen dumanlar, çevredeki sakinleri panikletirken, alevler kısa sürede büyüyerek yangının yayılmasına neden oldu.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Yangın haberinin iletilmesinin ardından polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Güvenlik güçleri, yangının kontrol altına alınması için yerel itfaiye ekiplerinin çalışmalarını koordine etti.

Dumandan Etkilenme Olayı

Yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi, yoğun duman nedeniyle dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşı hızlı bir şekilde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak gerekli tedaviye aldı.

Yangın Kontrol Altında

İtfaiye ekipleri, olay yerinde yaptıkları müdahale ile yangını kısa sürede söndürdüler. Yangının çıkış nedeni ise yapılan incelemelerin ardından belirlenecek.

Olay, apartman sakinleri arasında kaygı yaratarak, yangın güvenliği konusunu tekrar gündeme getirdi.

Aksaray'da bir apartmanın giriş katında çıkan yangına müdahale eden kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Aksaray'da bir apartmanın giriş katında çıkan yangına müdahale eden kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.