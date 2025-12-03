Çayırova'da Aralık Kültür-Sanat Takvimi: 7 Ücretsiz Etkinlik

Çayırova'da Aralık Ayı Kültür-Sanat Takvimi Açıklandı

Çayırova ilçesinde aralık ayı boyunca düzenlenecek kültür-sanat etkinlikleri, çocuk ve yetişkin izleyiciler için özenle hazırlandı. Etkinlikler, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi çatısı altında sanatseverlerle buluşacak.

Etkinliklerin Genel Bilgileri

Çayırova Belediyesi tarafından hazırlanan takvimde, tamamı ücretsiz olan toplam 7 program yer alıyor; bunların 6'sı çocuklara yönelik etkinliklerden oluşuyor.

Program Takvimi

6 Aralık Cumartesi - Çocuk oyunu 'Korkak Fare' (iki seans)

7 Aralık Pazar - Çocuk oyunu 'Haylaz Tavşan'

14 Aralık Pazar - Çocuk sineması 'Kudüs Macerası'

21 Aralık Pazar, saat 19.00 - Yetişkin tiyatrosu 'Kime Göre'

Aralık ayının son haftasında çocuklar için yoğun program devam edecek:

24 Aralık Çarşamba - Çocuk oyunu 'Şaşkın Korsan' (11.00 ve 14.00)

27 Aralık Cumartesi - Çocuk oyunu 'Cikcik ile Vakvak' (12.00 ve 14.00)

28 Aralık Pazar - Çocuk oyunu 'Dansçı Dede' (12.00 ve 14.00)

Çocuk tiyatroları belirtilen günlerde genellikle 12.00 ve 14.00 saatlerinde iki seans olarak sahnelenecek; yalnızca 24 Aralık'taki oyun 11.00 ve 14.00 saatlerinde gösterilecek.

