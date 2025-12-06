Nazilli'de 3 Yıldır Aranan Firari, Damat Evindeki Kilerde Yakalandı

Nazilli'de yaklaşık 3 yıldır aranan ve hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, damadının evindeki kilerde jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 21:07
Operasyon ve Yakalama

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaklaşık 3 yıldır aranan ve hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonda damadının evindeki kiler bölümünde saklanırken yakalandı.

Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, 3 yıldır firari konumda olan şüphelinin Muammer Aksoy Mahallesi’nde olduğunu tespit etti ve adrese operasyon düzenledi.

Yapılan araştırma ve incelemelerde, firarinin yaklaşık 3 yıldır damadının evinde gizlendiği ve evin kiler bölümünde saklanarak izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Şahsın bu süreçte uzun süre farklı kimlik bilgileri kullanarak yaşamını sürdürdüğü de tespit edildi.

Hakkında nitelikli hırsızlık, muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından toplam 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, yapılan aramada kiler odasında yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

