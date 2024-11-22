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Aksaray'da Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da karısını tabancayla vurmakla suçlanan Savaş Adak, tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 16:31
Aksaray'da Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da Eşini Vurarak Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

Aksaray'da, karısını tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Savaş Adak tutuklandı. Olay, Kılıçaslan Mahallesi'nde yaşandı. 3 çocuk annesi Negül Adak'ın, yakınları tarafından haber alınamaması üzerine durumu polise bildirildi.

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Polis ekipleri, eve giderek yaptığı kontrollerde Negül Adak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eve en son giren kişinin Savaş Adak olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Savaş Adak, Ankara'da gözaltına alındı ve Aksaray'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Savaş Adak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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