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Aksaray'da FETÖ Hükümlüsü Z.D. Yakalandı ve Cezaevine Gönderildi

Aksaray'da firari FETÖ hükümlüsü Z.D. yakalandı, cezaevine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:13
Aksaray'da FETÖ Hükümlüsü Z.D. Yakalandı ve Cezaevine Gönderildi

Aksaray'da FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, firari hükümlü Z.D yakalanarak cezaevine gönderildi. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.D.'nin, kent merkezindeki bir adreste bulunduğu ihbarını alan jandarma, hızlı bir şekilde harekete geçti.

Operasyon Detayları

Yürütülen operasyon sonrası gözaltına alınan Z.D., gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Bu olay, Aksaray'daki güvenlik güçlerinin suçla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Aksaray'da yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi.

Aksaray'da yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi.

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