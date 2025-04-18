Aksaray'da Hayvan Hırsızlığına Karışan İki Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da Hayvan Hırsızlığı Olayı

Aksaray'da, hayvan hırsızlığına karıştığı iddia edilen iki şüpheli, emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırımlı Mahallesi'ndeki bir ahırdan 6 büyükbaş hayvanın çalındığı bilgisi üzerine hemen harekete geçti.

Operasyon Detayları

Yapılan çalışmalarda, güvenlik kamera kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) kullanılarak şüphelilerin kullandığı araç tespit edildi. Çalınan hayvanların bulunduğu araç, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde durduruldu.

Gözaltı İşlemleri ve Tutuklama

Araçta bulunan A.A. (33) ve K.Ç. (31) isimli şahıslar gözaltına alındı. Ele geçirilen hayvanlar ise sahiplerine teslim edilerek geri verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Aksaray'da hayvan hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Hayvanların içinde bulunduğu araç Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde durduruldu. Araçtaki şüpheliler gözaltına alındı, hayvanlar sahibine teslim edildi.