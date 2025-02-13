Aksaray'da İşçi Servisi Devrildi: 15 Yaralı

Aksaray'da İşçi Servisi Kazası

Aksaray'da meydana gelen talihsiz bir kazada, İsmail Anul (45) yönetimindeki 68 S 0752 plakalı işçi servisi, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi çıkışında devrildi. Bu kaza sonucunda, araçta bulunan 15 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine hızla intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralıların durumunu değerlendirdi. Kaza sırasında yaralanan sürücü ve 14 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınırken, kaza ile ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.