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Zonguldak'ta Kediye 1,4 Gram Altından Diş Takıldı

Zonguldak'ta dişi kırılan Mortimer isimli kedinin ağrıları sona erdi; 1,4 gramlık altın dişle yeni bir hayata başladı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 14:57
Zonguldak'ta Kediye 1,4 Gram Altından Diş Takıldı

Zonguldak'ta yaşanan ilginç olayda, dişi kırılan bir kediye, sahibinin talebi üzerine altından diş takıldı. British cinsi "Mortimer" adlı kedi, sahibi tarafından özel bir veteriner kliniğine getirildi. Muayene sırasında kedinin sinirlerinin açık olduğu tespit edildi ve gereken müdahale yapıldı.

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, kediye takılan dişin 1,4 gram ağırlığında som altın olduğunu belirtti. Alkan, altının tercih edilmesinin nedenlerini şu şekilde açıkladı: "Altın, metalden daha hafif ve kedilerin vücut yapısına daha kolay uyum sağlıyor. Kedilerin ağrı eşiği insanlardan daha yüksek olduğundan bu tür bir müdahale yapmamız gerekiyordu."

Kedinin tek taraflı beslenme alışkanlığına da değinen Alkan, "Bu durum da bizim için bir karar vermemizde etkili oldu. 1,4 gram som altından kalıp alındı, kalıplar basıldı ve dişe takıldı. Şu anda Mortimer, yaş mamayla besleniyor ve kuru mamayı keyifle yiyor. Hatta evde annesinin kollarını ısırıyor, sağına soluna ısırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta dişi kırılan kediye, sahibinin talebi üzerine altından diş yapıldı.

Zonguldak'ta dişi kırılan kediye, sahibinin talebi üzerine altından diş yapıldı.

Zonguldak'ta dişi kırılan kediye, sahibinin talebi üzerine altından diş yapıldı.

Zonguldak'ta dişi kırılan kediye, sahibinin talebi üzerine altından diş yapıldı.

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