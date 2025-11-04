Aksaray'da jandarma baskını: 1 kilo kokain, 2 kilo esrar — 1 tutuklama

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda 1 kilo kokain ve 2 kilo esrar ele geçirildi; 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 12:30
Aksaray'da jandarma operasyonunda 1 kilo kokain ve 2 kilo esrar ele geçirildi

Gülağaç merkezli soruşturmada bir tutuklama

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Gülağaç ilçe merkezindeki üç ayrı ikamete eş zamanlı baskın düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, KOM ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri teknik ve fiziksel takip sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma sonrası, takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyonda Ümit S. (46), S.O. (23) ve Ö.Ö. (29) gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda 1 kilo kokain ile 2 kilo esrar ele geçirildi.

Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığındaki sorgulamalarının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan üç şüpheliden Ümit S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ömer Ö. ve Semih O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

