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Aksaray'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Aksaray'da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün tüm okullarda eğitime ara verildi, kamu personeline idari izin verildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 08:23
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 08:23
Aksaray'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik verilere uygun olarak beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşabilecek buzlanma ve tipi nedeniyle 13 Şubat'ta eğitime verilen ara, resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarını kapsamaktadır.

Valilik ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

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