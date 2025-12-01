Aksaray'da Kaza Sonrası Kalp Krizi: 55 Yaşındaki İbrahim Yavuzer Hayatını Kaybetti

Aksaray'da iki aracın çarpıştığı kazada olay yerine gelen sürücü yakını İbrahim Yavuzer (55) fenalaşıp kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 19:34
Aksaray'da meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından olay yerine gelen sürücü yakını İbrahim Yavuzer (55), fenalaşarak kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Kaza ve yerinin detayları

Kaza, Küçükbölcek Mahallesi Sanayi Üst Geçidi altında meydana geldi. Kazaya, E.P. idaresindeki 42 AGH 589 plakalı Volkswagen marka minibüs ile 06 CKF 122 plakalı Fiat marka otomobilin çarpışması yol açtı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu; kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

Müdahale ve hastaneye sevk

Kazayı haber alıp olay yerine gelen İbrahim Yavuzer, burada aniden fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve yakınları yaptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kalp masajının ardından Yavuzer'i Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yavuzer kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

