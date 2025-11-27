Aksaray'da 'Küseceksen Oynamayalım' Kahvehanesinde Kavga: 3 Yaralı

Aksaray'da Dere Mahallesi'ndeki 'Küseceksen Oynamayalım' kahvehanesinde oyun yüzünden çıkan kavga sokağa taştı; polis müdahalesiyle dağıtıldı, 3 kişi darp edildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 23:22
Aksaray'da 'Küseceksen Oynamayalım' Kahvehanesinde Kavga: 3 Yaralı

Aksaray'da 'Küseceksen Oynamayalım' Kahvehanesinde Kavga: 3 Yaralı

Olayın Ayrıntıları

Aksaray'da gece yarısını geçmesine rağmen açık olan 'Küseceksen Oynamayalım' adlı kahvehanede oyun nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve sokağa taştı.

Kavga, Dere Mahallesi Belediye Caddesi 651 Sokak adresindeki kahvehanede yaşandı. Sokak ortasında birbirine saldıran şahısların bağrışmaları mahalleyi ayağa kaldırdı; vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ve mahalle bekçisi, kavgayı dağıtmak için müdahale etti. Kavga eden şahıslar polis memurlarına dönüp hakaret ederek "Bağıramazsın" diye tepki gösterdi. Bir polisin biber gazı kullanması üzerine saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.

Kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı, ancak yaralılar tedaviyi kabul etmedi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması nedeniyle adli işlem yapılmadan şahıslar bölgeden uzaklaştırıldı.

AKSARAY’DA GECE YARISI OLMASINA RAĞMEN FAALİYETİNİ SÜRDÜREN "KÜSECEKSEN OYNAMAYALIM"...

AKSARAY’DA GECE YARISI OLMASINA RAĞMEN FAALİYETİNİ SÜRDÜREN "KÜSECEKSEN OYNAMAYALIM" KAHVEHANESİNDE 2 GRUP ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜNCE TARAFLAR BAĞIRIP ÇAĞIRIP KAVGA EDEREK MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN POLİS MEMURLARINA KÜFÜRLER EŞLİĞİNDE BAĞIRAN ŞAHISLAR, KENDİ BAĞRIŞMALARINI BİR KENARA BIRAKIP POLİS MEMURLARINA, "BAĞIRAMAZSIN" DİYE TEPKİ GÖSTERDİ. O ANLAR ANBEAN KAMERALARA BÖYLE YANSIDI.

AKSARAY’DA GECE YARISI OLMASINA RAĞMEN FAALİYETİNİ SÜRDÜREN "KÜSECEKSEN OYNAMAYALIM"...

İLGİLİ HABERLER

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ünye'de 6. Sınıf Öğrenci Sınıfta Baygınlık Sonrası Hayatını Kaybetti
2
Çorum'da motosiklet hırsızlığı: 18 yaş altı 3 çocuk yakalandı, uyuşturucu bulundu
3
Aksaray'da 'Küseceksen Oynamayalım' Kahvehanesinde Kavga: 3 Yaralı
4
Kayseri'de Şüpheli Çanta Paniği: Fünye ile İmha
5
SMA Tip 2'li Aydem, Dubai'den sonra Ankara'da tedaviye devam ediyor
6
Bandırma yolunda tır dorsesinde yangın: 6 araç, 16 personel müdahale etti
7
Sinop’ta Plastik Kablo Dumanı Yangın Zannedildi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?