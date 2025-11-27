Aksaray'da 'Küseceksen Oynamayalım' Kahvehanesinde Kavga: 3 Yaralı

Olayın Ayrıntıları

Aksaray'da gece yarısını geçmesine rağmen açık olan 'Küseceksen Oynamayalım' adlı kahvehanede oyun nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve sokağa taştı.

Kavga, Dere Mahallesi Belediye Caddesi 651 Sokak adresindeki kahvehanede yaşandı. Sokak ortasında birbirine saldıran şahısların bağrışmaları mahalleyi ayağa kaldırdı; vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ve mahalle bekçisi, kavgayı dağıtmak için müdahale etti. Kavga eden şahıslar polis memurlarına dönüp hakaret ederek "Bağıramazsın" diye tepki gösterdi. Bir polisin biber gazı kullanması üzerine saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.

Kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı, ancak yaralılar tedaviyi kabul etmedi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması nedeniyle adli işlem yapılmadan şahıslar bölgeden uzaklaştırıldı.

